Review: Canton Smart Soundbar 10 en Smart Sub 10

Veel opties in het Smart-verhaal

Flexibiliteit is dus het sleutelwoord in het Canton Smart-verhaal. Om te beginnen zijn er veel Smart-toestellen, waaronder een aantal echt bijzondere. Het gaat niet enkel om draadloze luidsprekers of soundbars. De Smart Amp 5.1 en Smart Connect 5.1 bijvoorbeeld, zijn een AV-receiver respectievelijk een meerkanaals-voorversterker. Met de Amp 5.1 kun je sommige luidsprekers bekabeld en andere draadloos aansluiten, wat uniek is. Bouw je een echte surroundopstelling met losse speakers, dan kan dit met de Smart Connect 5.1 helemaal draadloos. Met een stuk of vier Smart-centerspeakers, een zestal boekenplankmodellen en zeven draadloze vloerstaanders kun je niet klagen over keuzemogelijkheden. Er zijn bovendien drie subwoofers die je draadloos of bekabeld kunt inzetten.

Wat heeft dat nu met de Smart Soundbar 10 te maken? Dat is net het speciale aan dit model. De vele Smart-speakers die Canton uitbrengt kun je ook bijna allemaal met deze soundbar huwen om een echte surroundopstelling te bouwen. En dat zonder veel bekabeling die overal ligt te slingeren, wat net de hinderpaal is om echt surround naar je woonkamer te brengen. Er zijn veel combinaties mogelijk, bijvoorbeeld met twee vloerstaanders vooraan (bijvoorbeeld een paar Smart GLE 9’s) en een duo boekenplankspeakers (pakweg Smart GLE 3 S2’s) achteraan. De soundbar zelf neemt dan minder kanalen voor zijn rekening dan als je hem zonder extra Smart speakers gebruikt. Doe er een Smart subwoofer bij, en je spreekt over een 5.1.2-opstelling waarbij de hoogtekanalen door de soundbar worden verzorgd. Maar als je dat wenst, kun je hoog aan het plafond ook een setje Smart Soundbox 3-speakers hangen om de stap naar echte hoogtekanalen te maken.

Zoals gezegd kun je de Smart Soundbar 10 gewoon zonder iets extra gebruiken. Maar mocht je later toch zin krijgen in een indrukwekkendere opstelling, dan kun je stapsgewijs dat doen. En dat is wel aangenaam. Het enige nadeel is dat de vele keuzes het concept ook wel complex doen overkomen. Canton doet zijn best op z’n website om enkele configuraties te tonen, maar het blijft wel wat puzzelen.

In deze review gaan we de Smart Soundbar 10 van 999 euro niet in zo’n indrukwekkende opstelling met hifi-speakers plaatsen. Eerst gaan we hem zo testen, en daarna aanvullen met de gloednieuwe Smart Sub 10 (van 799 euro) en een paar Soundbox 3-luidsprekers die we achteraan plaatsen.