Alle delen verfijnd

Het is positief dat ook de andere delen van de set op hetzelfde niveau als de soundbar zijn afgewerkt. Zowel de subwoofer als de twee draadloze speakers zijn getooid in hetzelfde fraaie stofje. Subs bij soundbars worden vaak wat goedkoper afgewerkt omdat fabrikanten veronderstellen dat zo’n toestel ergens weggestopt wordt. Dat is hier niet het geval. De enige opmerking die we hebben is dat er achteraan een power-ledje is die wel wat licht verspreidt. In een verduisterde woonkamer wil je er misschien een stukje tape over kleven.

De verbinding tussen soundbar en subwoofer wordt automatisch gelegd, wat bij ons altijd probleemloos verliep. De subwoofer zelf plaats je toch best vooraan. Dat is bij nagenoeg elke soundbar aan te raden. Het is een open model met een baspoort, dus als de bassen te overweldigend klinken moet je eens experimenteren met een andere plaatsing.