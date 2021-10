Review: Sonos Beam Gen 2 – Topper met kleine verbeteringen

Gekende streamingopties

De Beam Gen 2 is een volwaardige Sonos-speaker. Dat betekent dat je kunt rekenen op de uitgebreide streamingmogelijkheden in de Sonos-app. Deze zit heel slim in elkaar en wordt qua het instellen steeds beter. Om de nieuwe Beam te configureren moesten we op onze Samsung Galaxy S21 gewoon de Sonos-app openen en de telefoon in de buurt van de soundbar houden. Na enkele seconden verscheen een pop-up en werden we door een eenvoudig stappenplan geleid om hem in te stellen (en in ons geval: meteen te updaten). Omdat de Beam Gen 2 AirPlay 2-compatibel is kun je hem ook met je WiFi verbinden via de instellingen van een iPhone of iPad, maar voor geavanceerde functies zoals Trueplay moet je toch naar de Sonos-app grijpen.

De Sonos-app hebben we al vaker beschreven en geprezen. Check bijvoorbeeld de review van de eerste Beam of de Arc om een idee te krijgen van de (zeer uitgebreide) mogelijkheden. De firma steekt veel energie in het verfijnen van hun app, wat heeft geleid tot één van de gebruiksvriendelijkste ervaringen op vlak van streaming audio. Je hebt geen lange handleiding nodig om er mee aan de slag te gaan.

Een sterk punt van de Sonos-app blijft de weergaloze ondersteuning van streamingdiensten. Er ontbreekt eigenlijk niets, en Sonos is zelfs de enige die bepaalde populaire diensten in z’n app mag opnemen. Apple Music en YouTube Music bijvoorbeeld, ontbreken bij alle concurrenten. Al zetten veel rivalen in op Chromecast, om zo toch wel het afspelen van die diensten via hun eigen apps mogelijk te maken. Het is ook een van de weinigen die Spotify mag integreren in de app. Je kunt echter de Beam eveneens rechtstreeks in de Spotify-app aansturen (maar niet groeperen). Via AirPlay 2 stream je audio op een iPhone of iPad rechtstreeks vanuit elke app, incluis games en video-apps. Via AirPlay 2 kun je de Beam 2 ook instellen als draadloze speaker bij een Apple TV.

De Beam koppel je via de Sonos-app ad hoc met andere Sonos-speakers of de IKEA Symfonisk-toestellen. Zo kun je dezelfde playlist of internetradiostation synchroon afspelen in de woonkamer door de Beam Gen 2 en een set Sonos Ones in de keuken. Ten slotte kun je de Beam Gen 2 uitbreiden met een Sonos Sub voor diepere bassen en/of twee speakers die je naast de sofa plaatst en die zorgen voor een betere surroundervaring. Die twee speakers kunnen elk Sonos-type zijn, zolang het maar twee dezelfde zijn. Een Sonos One lijkt de voor de hand liggende keuze, maar ook de goedkope Symfonisk-speakers van IKEA zijn het overwegen waard of een set bekabelde speakers die aan een Sonos Amp hangen.