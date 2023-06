Review: Samsung HW-Q990C – Blijft een referentie

De HW-Q990C is het nieuwe vlaggenschip op vlak van soundbars van Samsung. Kenners van het aanbod van het Koreaanse bedrijf zullen die naam meteen herkennen. Dit C-model volgt immers de HW-Q990B van vorig jaar op. Dat er maar een lettertje verschilt qua naamgeving, is veelzeggend. De nieuwe soundbar is visueel quasi-identiek aan de voorganger en wat er bijkomt qua features is ook redelijk beperkt. Wat je in die review leest, is grotendeels ook relevant voor dit model.

Maar dat verandert op zich niets aan wat deze nieuwe soundbar te bieden heeft. De HW-Q990C is een 11.2.4-model, uitgerust met meer dan een handvol speakers in de soundbar zelf (22!). Én voorzien van twee geavanceerde draadloze speakers die je naast en achter je sofa moet plaatsen. Je kunt bij Samsung zelfs statieven aanschaffen om ze netjes een plaats te geven. We gebruiken hier het woord ‘geavanceerd’ omdat Samsung hier meer kanalen biedt dan de meeste rivalen met gebundelde speakers. De rear- of achterspeakers zijn grotere modellen die ook krachtig uit de hoek komen (pardon the pun). Voor dit alles betaal je een hoofdprijs: 1.599 euro. Dat is niet weinig, maar het valt ons wel op dat prijsstabiliteit bij Samsung niet altijd een feit is. Hun soundbars – incluis het topmodel – hebben de neiging om snel een stukje goedkoper te worden.