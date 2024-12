Review: Klipsch Flexus Core 200 – Van solo naar volledig surround

Voor elk kanaal een driver

Momenteel zijn er twee Flexus Core-soundbars, waarbij ‘Core’ aangeeft dat ze alleenstaand kunnen gebruikt worden. Maar ook dat ze basis kunnen vormen van een surroundsysteem met aparte subwoofer en draadloze achterspeakers. Die kun je samen met de soundbar kopen of later aanschaffen.

In deze review nemen we de Flexus Core 200 onder de loep, momenteel de grootste van de twee Klipsch-soundbars. Voor 499 euro krijg je een 3.1.2-soundbar die echt beschikt over de benodigde speakers om geluidseffecten hoog in de kamer te plaatsen. Dat is een belangrijk technisch verschil met goedkopere Atmos-soundbars die pogen dit te doen met minder drivers en via software. Die aanpak levert zelden een geslaagde surroundweergave op.

In deze review worden zowel de prestaties van de losse soundbar als de combinatie met de optionele subwoofer en draadloze speakers bekeken. Het gaat dan concreet om de Flexus Sub 100 (349 euro) en de Flexus Surr 100-set met twee draadloze speakers (299 euro). In beide gevallen gaat het om apparaten met een bescheiden voetafdruk. Dat is slim gezien, want veel mensen willen (met name) geen gigantisch basmonster in huis. Zo’n kleinere sub is dan toch sneller welkom in een modale woonkamer. En zelfs een 10-inch woofer kan een mooie portie bas toevoegen.

Ook de Flexus Surr 100-speakers zijn echt heel klein. Iets groter dan een blikje frisdrank, dat wel, maar niet echt veel meer. Dat maakt de plaatsing op een vensterbank of leuning van de bank mogelijk. Wil je een permanentere oplossing? Er is schroefdraad achteraan voorzien voor montage op de muur of een statief. Elke Flexus Surr 100-speaker bevat een 3-inch driver en vereist een stopcontact.

Officieel zijn de Sub 100 en de Surr 100 je enige optie. Maar even googelen leert dat er ook een grotere Sub 200 (met 12-inch woofer) en Surr 200-speakers aan zitten te komen. Vooral die laatste zijn interessant. Elke Surr 100 verspreidt enkel het geluid van één kanaal, maar bij de Surr 200 komt daar een hoogtekanaal bij. Hiermee vervolledig je het Dolby Atmos-plaatje naar 5.1.4. – met de Surr 100 zit je aan 5.1.2. Wanneer die Surr 200 opduikt, weten we nog niet. Maar in de app zien we alvast een (niet-actieve) volumeregeling voor de achterste hoogtekanalen, dus het zal niet ver in de toekomst zijn. Een grotere Flexus Core 300 staat eveneens op de planning, heeft Klipsch zelf al bevestigd. Het wordt dan de eerste soundbar met het Dirac-kamerkalibratiesysteem ingebouwd.