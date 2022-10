Review: Harman Kardon Citation Multibeam 1100 – topmodel met Atmos

Gericht op streaming

Bovenaan de Citation Multibeam 1100 ontdek je een klein en breed touchscreen, net zoals op de meeste andere Citation-toestellen. Als blikvanger is het heel geslaagd, want het scherm presenteert mooi en reageert perfect op aanrakingen. Het laat toe om bijvoorbeeld instellingen aan te passen en bepaalde geluidsmodi te selecteren. Als je muziek afspeelt via streaming verschijnt hier zelfs in het klein coverart. Maar is het handig? Dit is toch een geval van design boven functie, waardoor het eerder een gimmick wordt. Zodra je gaat zitten in de sofa, kun je het namelijk niet meer aflezen. Dat is een tikje spijtig aangezien de display op de Citation Multibeam 1000 de enige manier is om te zien welke instellingen geselecteerd zijn. In tegenstelling tot de meeste rivalen bezit de soundbar geen bijhorende app om instellingen aan te passen via je smartphone.

Na een reeks teleurstellende ervaringen met eigen apps, zet Harman Kardon tegenwoordig volledig in op het Chromecast-platform (en AirPlay 2). Dat betekent dat je de Citation 1100 instelt via de Google Home-app, wat op zich heel vlot gaat. De soundbar wordt automatisch gedetecteerd, waarna je hem in enkele stappen verbindt met het WiFi-netwerk en koppelt aan je Google-account. Als je niet van plan bent Chromecast te gebruiken, kun je de soundbar eveneens met je draadloos netwerk verbinden via de WiFi-instellingen op je iPad of iPhone.

Google Home of AirPlay geeft je echter geen echte controle over je soundbar. Via deze wegen kun je wel het volume aanpassen. Muziek selecteren en afspelen doe je gewoon via de app van je favoriete dienst. Dat werkt prima en je hebt veel keuze, daar nagenoeg elke dienst Chromecast en/of AirPlay ondersteunt. Ook internetradio beluisteren of je eigen muziekbestanden afspelen is geen probleem. Harman Kardon biedt trouwens nog een derde manier om te streamen: Bluetooth.

Kortom, je krijgt wel veel manieren om je eigen muziek af te spelen. De Citation Multibeam 1100 is daarmee geen uitschieter. Deze drie streamingtechnologieën (AirPlay, Chromecast en Bluetooth) zijn stilaan de norm geworden bij soundbars, natuurlijk. Iets ongewoner is dat de Citation Multibeam 1100 de nieuwe Alexa MRM-standaard ondersteunt. Maar zolang Alexa geen Nederlands verstaat, vinden we dat een minder relevant platform voor onze lezers.