Teufel lanceert over-ear koptelefoon REAL BLUE NC 3

De Teufel REAL BLUE NC 3 is volgens de Berlijnse audiofabrikant een echte alleskunner met krachtig geluid, een effectieve geluidsonderdrukking en een batterij met een lange werkduur. We zijn eerder al met diverse iteraties aan de slag geweest, zoals versie 1, versie 2 en later de Pro-versie. Het zijn stuk-voor-stuk koptelefoons die goed beoordeeld werden. Nu is daar dus de derde versie.

De Teufel REAL BLUE NC 3 is een gesloten over-ear bluetooth koptelefoon die volgens Teufel op ieder vlak verbeterd is. Een hogere spraakkwaliteit, een krachtiger volume, betere batterijduur en een optimaal draagcomfort. De koptelefoon is uitgerust met 40 mm lineaire HD-drivers met een geventileerde achterkamer voor een nauwkeurige geluidsweergave en diep basgeluid. Er is adaptieve hybride ANC voor geluidsonderdrukking, net als een transparantie- en conversatiemodus.

De koptelefoon ondersteunt bluetooth 5.3 met AAC. Helaas lijkt ondersteuning voor apt-X bij deze derde generatie verdwenen. De batterijduur is op papier wel sterk verbeterd met een werkduur tot 98 uur zonder ANC en 59 uur met ANC aan. De Teufel Go-app is wederom aanwezig voor het aanpassen van het geluid. De koptelefoon wordt geleverd met een hard etui, usb-c-kabel en 3,5 mm aansluitkabel.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel REAL BLUE NC 3 is per direct verkrijgbaar voor 229,99 euro. Kies uit de kleuren Night Black, Steel Blue en Silver White. Kijk voor meer informatie op de website van Teufel.