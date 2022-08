Dolby Atmos: wat is het en hoe werkt het?

Dolby Atmos-speakers

Maar, de kans is groot dat je helemaal geen speakers kwijt kunt in het plafond of het gewoon niet ziet zitten om je plafond aan te passen. Dan zijn er gelukkig ook andere opties in de vorm van Dolby Atmos-speakers. Dit zijn luidsprekers die volledig en gedetailleerd ‘overhead’ geluid kunnen weergeven, van de plek waar je huidige speakers opgesteld staan. Deze luidsprekers beschikken over een ingebouwde module die geluid via het plafond naar de luisterpositie weerkaatsen. Dit kunnen alleen de speakers aan de voorzijde zijn maar ook de surround-speakers kunnen over een dergelijke module beschikken. Naast ingebouwde modules zijn er ook zogenaamde Dolby Atmos add-on modules. Deze kunnen in combinatie met je huidige speakers gebruikt worden en in de meeste gevallen simpelweg op de bestaande speakers worden geplaatst. Ook hier geldt dat je kunt kiezen voor alleen de speakers aan de voorzijde of ook de speakers aan de achterzijde. Je hoeft dus geen speakers in het plafond te plaatsen maar je hebt wel nieuwe speakers nodig voor de deze Atmos-ervaring.

Er zit wel een maar aan deze oplossing. Aangezien we middels weerkaatsingen in de ruimte een Dolby Atmos-effect willen genereren ben je geheel afhankelijk van de akoestiek van de ruimte. Daarnaast is weerkaatst geluid altijd minder dan geluid rechtstreeks uit een luidspreker. Hoewel de Dolby Atmos-ervaring enigszins benaderd wordt met deze oplossing, is het niet de ultieme Atmos-ervaring.