Een eigen snoet

De Pulse Soundbar+ pakt uit met een ongewone design, toch voor een soundbar. Ja, het blijft een lang toestel dat net iets korter is dan de onderzijde van een 55-inch televisie. Maar waar andere soundbars doorgaans opteren voor een hoogte van 5 tot 7 cm in combinatie met een grotere diepte, vaart Bluesound een radicaal andere koers. De Pulse Soundbar+ is een stevige 14 cm hoog en redelijk dun. Dat maakt het plaatsen voor een televisie met een bescheiden voet bijna onmogelijk, maar bij een tv-toestel dat aan de muur hangt of hoger staat is het geen probleem. Vanwege zijn vorm blijft de Bluesound-soundbar niet zomaar rechtstaan. Je moet twee voetjes aanbrengen op de achterzijde om te zorgen dat het toestel juist gepositioneerd en lichtjes weg van je gekanteld staat. Klinkt ingewikkeld misschien, maar de kickstandvoetjes aanbrengen is doodsimpel.

Door zijn design staat de Pulse Soundbar+ even elegant elegant als je hem aan de muur hangt, lekker plat. Dat is heel wat anders dan de vele rivaliserende topmodellen die met de platte kant aan een beugel hangen en ver uitsteken. Esthetisch is plat tegen de muur geslaagder én de Bluesound ga je minder moeten afstoffen.

Achteraan zijn de aansluitingen zo geplaatst dat je eenvoudig kabels kunt wegwerken. Ook als je opteert voor dure HDMI-kabels met forse stekkers en een stugge kabel. Er is plek genoeg.

Eens de Bluesound-soundbar staat of ophangt, kijk je op een minimalistische voorkant die hoofdzakelijk uit een speakergrille bestaat. Enkel in het midden loopt er een dun vol balkje van boven naar onder, met daarin enkel subtiele led-lichtjes. Die kun je naar wens dimmen of uitzetten, wat wel fijn is als je in een verduisterde kamer tv kijkt. Je hebt trouwens de keuze uit een zwarte of een witte uitvoering van deze soundbar. De witte editie lijkt in het bijzonder heel geschikt om op te hangen in een modern interieur met lichte muren. Bij gedimd licht is de zwarte Pulse Soundbar+ dan weer subtieler.