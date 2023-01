Dit zijn de best geteste producten van 2022

In het jaar 2022 hebben we 123 reviews gepubliceerd op alle kanalen van FWD. We zagen daarin veel mooie producten, maar er zitten ook een aantal missers tussen. Tijdens de feestdagen heb je al verschillende artikelen met mooie lijstjes voorbij zien komen. In dit artikel kijken we naar alle categorieën. Wat zijn de best geteste producten in de categorieën Beeld, Smarthome, Audio, Mobile en Entertainment op onze kanalen?

We kijken hierbij naar de hoogste cijfers, dus niet per se naar welke artikelen een FWD-award hebben verdiend. Bovendien is dit een selectie van de redactie. Kijk bijvoorbeeld bij alle smarthomereviews, alle mobile reviews, audioreviews of beeldreviews.