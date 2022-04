De iRobot Roomba j7+ is een robotstofzuiger die voorzien is van de Clean Base. Dit is een oplaadplatform waarin tevens een zak voor het vuil verwerkt zit. Na het stofzuigen zuigt dat gevaarte de robot leeg, zodat die helemaal klaar is voor de volgende stofzuigbeurt. Zo weet je als gebruiker zeker dat de opvangbak van de Roomba leeg is wanneer die begint met z’n volgende taak. En anders geeft de Clean Base wel melding van het feit dat de zak in de toren vol is. Het vervangen van de zak doe je – afhankelijk van gebruik – eens in de zestig dagen. Soms iets vaker, als de vloer echt vies is.

Maar het is hoe dan ook een stuk minder in vergelijking met robotstofzuigers die geen aparte zak hebben voor het legen van de opvangbak. Dan doe je het wellicht twee keer per week of een paar keer per maand. De Clean Base is pure luxe en lost een vervelend probleem op, maar elimineert het niet helemaal natuurlijk. Want je zit hoe dan ook vast aan het legen van een bak of zak. Echter, het is wel heel fijn dat dit nog maar eens in de paar weken of maanden hoeft te gebeuren. Of je daar ruim 250 euro meer voor wil betalen ten opzichte van het basismodel, is echter de vraag.