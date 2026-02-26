sonoro introduceert VIBES L en XL: stijlvolle outdoor-speakers met hi-fi ambities

De VIBES-speakers zijn ontworpen als echte allrounders: geschikt voor tuin en terras, maar net zo vanzelfsprekend in de woonkamer. De behuizing combineert een hoogwaardige stoffen bekleding met strak afgewerkte aluminium details en is verkrijgbaar in zwart, wit en beige. Dankzij het geïntegreerde handvat blijven ze bovendien makkelijk verplaatsbaar. Ze combineren het herkenbare sonoro-design met krachtig, rondom klinkend geluid en moderne connectiviteit.

Onder de stijlvolle buitenkant schuilt een serieuze geluidsopstelling. De VIBES L beschikt over twee 3-inch full-range drivers en een 6,5-inch subwoofer, terwijl de XL-versie het opschaalt met vier full-range drivers en een 8-inch subwoofer. Het resultaat is een ruimtelijk, vol geluid met diepe bas, heldere middentonen en verfijnde hoge tonen, ook bij hogere volumes en in grotere (buiten)ruimtes.

Ondanks het formaat zijn dit draagbare bluetoothspeakers. De batterij gaat tot 16 uur mee, de speakers zijn spatwaterdicht (IPX4) en bediening kan via de bovenzijde of de bijbehorende sonoro VIBES-app. Qua connectiviteit zijn de VIBES-modellen toekomstbestendig met moderne Bluetooth-codecs, USB-C en ondersteuning voor Auracast. In combinatie met andere sonoro-producten ontstaat zo een eenvoudig te koppelen multiroom-ecosysteem.

Specificaties sonoro VIBES L

Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz

Drivers: 2x 3″ full-range drivers + 6,5″ subwoofer

Batterijduur: tot 16 uur

Spatwaterdicht (IPX4)

Afmetingen (B x D x H): 250 x 260 x 550 mm

Gewicht: 7,5 kg

Specificaties sonoro VIBES XL

Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz

Drivers: 4x 3″ full-range drivers + 8″ subwoofer

Batterijduur: tot 16 uur

Spatwaterdicht (IPX4)

Afmetingen (B x D x H): 275 x 280 x 731 mm

Gewicht: 12,3 kg

Prijs en beschikbaarheid

De sonoro VIBES L krijgt een adviesprijs van 699 euro en de VIBES XL kost 999 euro. Beide speakers zijn naar verwachting vanaf maart leverbaar.