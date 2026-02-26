Nieuws Audio Luidsprekers

sonoro introduceert VIBES L en XL: stijlvolle outdoor-speakers met hi-fi ambities

26 februari 2026 1 Minuut 0 Reacties
sonoro VIBES

Met de VIBES L en VIBES XL presenteert sonoro twee nieuwe luidsprekers in de outdoor-audiolijn. De nieuwe modellen volgen de ESCAPE-serie op en zijn vanaf half maart 2026 verkrijgbaar.

VIBES L VIBES XL Sonoro

De VIBES-speakers zijn ontworpen als echte allrounders: geschikt voor tuin en terras, maar net zo vanzelfsprekend in de woonkamer. De behuizing combineert een hoogwaardige stoffen bekleding met strak afgewerkte aluminium details en is verkrijgbaar in zwart, wit en beige. Dankzij het geïntegreerde handvat blijven ze bovendien makkelijk verplaatsbaar. Ze combineren het herkenbare sonoro-design met krachtig, rondom klinkend geluid en moderne connectiviteit.

Onder de stijlvolle buitenkant schuilt een serieuze geluidsopstelling. De VIBES L beschikt over twee 3-inch full-range drivers en een 6,5-inch subwoofer, terwijl de XL-versie het opschaalt met vier full-range drivers en een 8-inch subwoofer. Het resultaat is een ruimtelijk, vol geluid met diepe bas, heldere middentonen en verfijnde hoge tonen, ook bij hogere volumes en in grotere (buiten)ruimtes.

sonoro VIBES XL

Ondanks het formaat zijn dit draagbare bluetoothspeakers. De batterij gaat tot 16 uur mee, de speakers zijn spatwaterdicht (IPX4) en bediening kan via de bovenzijde of de bijbehorende sonoro VIBES-app. Qua connectiviteit zijn de VIBES-modellen toekomstbestendig met moderne Bluetooth-codecs, USB-C en ondersteuning voor Auracast. In combinatie met andere sonoro-producten ontstaat zo een eenvoudig te koppelen multiroom-ecosysteem.

Specificaties sonoro VIBES L

  • Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
  • Drivers: 2x 3″ full-range drivers + 6,5″ subwoofer
  • Batterijduur: tot 16 uur
  • Spatwaterdicht (IPX4)
  • Afmetingen (B x D x H): 250 x 260 x 550 mm
  • Gewicht: 7,5 kg

Specificaties sonoro VIBES XL

  • Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
  • Drivers: 4x 3″ full-range drivers + 8″ subwoofer
  • Batterijduur: tot 16 uur
  • Spatwaterdicht (IPX4)
  • Afmetingen (B x D x H): 275 x 280 x 731 mm
  • Gewicht: 12,3 kg

Prijs en beschikbaarheid

De sonoro VIBES L krijgt een adviesprijs van 699 euro en de VIBES XL kost 999 euro. Beide speakers zijn naar verwachting vanaf maart leverbaar.

Reacties (0)

Lees meer

Samsung World Wide Open Mobile
Nieuws Mobile Android 20 oktober 2025

Samsung Galaxy Event brengt morgen Android XR-headset

20 oktober 2025
SmartThings Smarthome
Interview Smarthome 13 oktober 2025

Interview Samsung: alles dat je wilt weten over AI Home en SmartThings

13 oktober 2025
Pieter_Acteur Six Triple Eight filmscene_©Netflix Create
Achtergrond Digital Movie Create 20 augustus 2025

Achtergrond: Vaardigheden van acteurs

20 augustus 2025
EISA-Awards-23-24_012-1920×1277
Algemeen 15 augustus 2025

Wat zijn de EISA Awards van 2025-2026?

15 augustus 2025
Tado 1 Smarthome
Nieuws Smarthome Energie 15 december 2025

Tado introduceert Hydronic Balancing voor slimme radiatorknoppen

15 december 2025
High–Marantz – AV 30 and AMP 30 – Lifestyle 5 Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 13 januari 2026

Marantz breidt home-theaterlijn uit met AV 30 en AMP 30

13 januari 2026
Sharp HT-SBW55121 Audio
Reviews Audio Soundbars 30 augustus 2025

Review: Sharp HT-SBW55121 – Volledige surround voor een prikje

30 augustus 2025
ADV
ADV
Gesponsord Entertainment 05 augustus 2025

Waarom het kiezen van de juiste domeinnaam cruciaal is voor startups (ADV)

05 augustus 2025