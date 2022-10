Review: Twinkly Squares – Pixel Art op je muur

Design en installatie

De Twinkly Squares worden geleverd in een zwarte vierkante doos die ietwat saai oogt. Dat is toch jammer en zorgt er misschien voor dat je de doos zo voorbij loopt in de winkel. Achterop de doos zie je gelukkig wel de mogelijkheden die de Twinkly Squares bieden. Gelukkig gaat het om wat er in de doos zit. Je krijgt zes verschillende panelen, verbindingsmateriaal, kabels en stekkers en verschillende boekjes. Oh ja, en stickers. Daar houden we natuurlijk allemaal van.

De panelen hebben standaard een grijze tint, maar zijn wel enigszins doorzichtig. Het zijn plastic panelen die je zelf met elkaar moet verbinden. En we komen meteen bij het eerste nadeel. Met zes panelen kun je geen vierkant maken. Dit terwijl alle voorbeeldfoto’s van de Twinkly Squares vierkante designs tonen. In het boekje word je meteen geattendeerd op een Extension Pack met drie extra panelen voor 99,99 euro. Eigenlijk word je meteen op extra kosten gejaagd, want je kunt alleen met deze Extension Pack erbij een vierkant maken. Laten we eens kijken wat we met een rechthoek kunnen. Je hoeft overigens geen rechthoek te maken. Je kunt de panelen plaatsen zoals je zelf wil, zolang er altijd maar panelen met elkaar verbonden kunnen worden. Verder zijn ze volledig modulair en kun je ze plaatsen in iedere denkbare vorm.

Om te starten pakken we het masterpaneel. Deze ziet er eigenlijk hetzelfde uit als de andere panelen, maar heeft een usb-c-aansluiting voor de stekker. Je kunt aan één masterpaneel maximaal vijftien panelen verbinden. Plaats het masterpaneel vervolgens in het stopcontact, download de Twinkly-app en je kunt het masterpaneel installeren via bluetooth en wifi. Kies je wifi-netwerk en dit is allemaal een fluitje van een cent. Is het gelukt? Trek de stekker dan weer uit het stopcontact en verbind de overige panelen. Dit doe je met een stekkertje van het ene paneel naar het andere paneel en via plastic verbindingspunten die de panelen op de plek houden. Het handige is dat je de kabels hier ook onder langs kunt laten lopen, zodat ze niet in de weg zitten bij het ophangen van de Twinkly Squares. Klein minpuntje. De QR-code achterop het masterpaneel werkt niet. Gelukkig is de Twinkly-app gewoon in de App Store en Play Store te downloaden.

Het ophangen is net wat anders dan bij Nanoleaf. Waar je Nanoleaf eigenlijk gewoon op je muur kunt plakken met meegeleverde 3m-tape, daar moet je bij de Twinkly Squares echt gaan boren en schroeven. Tenminste, zo staat het in de handleiding. Wie de panelen aan de achterkant bekijkt ziet kleine inkepingen waar je zelf met plakgom of 3m-tape aan de slag kunt. We kiezen dus ook maar voor dat laatste. Wel moet je dit optioneel aanschaffen, zowel de schroeven als de tape. Bevestigingsmateriaal wordt niet meegeleverd en dat is een minpuntje.

Heb je het gewenste design inmiddels gemaakt? Dan vraagt de app je om een korte video te maken van je design. De Twinkly-app analyseert vervolgens de video om direct het juiste design in de app te zetten en je hier vervolgens de mogelijke effecten aan te kunnen bieden. Dit maakt namelijk per design verschil. Als ik een rechthoek heb gemaakt en jij bijvoorbeeld een lange streep, dan krijgen we beide voor een deel andere mogelijkheden.