Nieuws Mobile Smartphones

Sony introduceert vlaggenschip Xperia 1 VIII smartphone

13 mei 2026 1 Minuut 0 Reacties
sony_header

Het high-end toestel beschikt over de nieuwe AI Camera Assistant, aangedreven door Xperia Intelligence.

Xperia 1 VIII Sony

Sony kondigt vandaag de introductie aan van de nieuwe vlaggenschip-smartphone Xperia 1 VIII. Met de Xperia 1 VIII wil Sony het dagelijks fotograferen en creëren toegankelijker en inspirerender maken voor gebruikers die meer uit hun smartphonecamera willen halen.
De nieuwe AI Camera Assistant doet suggesties voor kleurtonen, lenskeuze en bokeh-effecten afgestemd op object en scène, zodat gebruikers eenvoudiger hun gewenste creatieve stijl kunnen kiezen. De nieuwe telecamera met krachtige 1/1.56-inch sensor voor betere resultaten onder uiteenlopende lichtomstandigheden. Het toestel heeft een nieuw ORE-design met natuurlijke texturen en vier kleuren (Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red en Native Gold) geïnspireerd op ruwe edelstenen.
De Xperia 1 VIII behoudt ook de speciale cameraknop, waarmee gebruikers een ervaring krijgen die vergelijkbaar is met die van een dedicated camera. Daarnaast blijft de 3,5mm audio-aansluiting aanwezig voor hoogwaardige audio via bedrade koptelefoons. Het toestel beschikt over nieuw ontwikkelde stereospeakers met identieke linker- en rechterunits. Hierdoor ontstaat een krachtiger stereobeeld met diepere bas en uitgebreidere hoge tonen. De Xperia 1 VIII wordt aangedreven door Qualcomm’s Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform. Dit levert verbeterde prestaties en hogere verwerkingssnelheden op voor onder andere multitasking, gaming en contentcreatie. Sony geeft aan dat de batterij tot twee dagen meegaat, met daarnaast een acculevensduur tot vier jaar.

Prijzen en beschikbaarheid

De Sony Xperia 1 VIII is vanaf 13 mei beschikbaar voor pre-order via Sony en geselecteerde online retailers voor circa €1499 voor de 256GB-versie en €1999 voor de 1TB Native Gold-versie.

Reacties (0)

Lees meer

IKEA_backgrnd Smarthome
Nieuws Smarthome Sensoren Verlichting 06 november 2025

IKEA lanceert nieuwe smarthome producten met Matter-ondersteuning

06 november 2025
eufy-header
Veiligheid en beveiliging 11 november 2025

Anker Innovations brengt de eufyCam C35 beveiligingscamera uit

11 november 2025
Insta360 Link 2 Pro Create
Nieuws Create Accessoires 14 januari 2026

Insta360 komt met slimme 4K-webcams

14 januari 2026
Ecoflow Stream Ultra 2
Smarthome 04 april 2026

Review: EcoFlow Stream Ultra + Stream AC thuisbatterijen

04 april 2026
Stranger things Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 28 november 2025

Streamingtips #48 – Stranger Things, Wraak en meer

28 november 2025
Apple Intelligence Mobile
Nieuws Mobile Apple 04 november 2025

Apple Intelligence nu (gedeeltelijk) beschikbaar in Nederland en België

04 november 2025
Ring Battery Video Doorbell Pro (2de generatie) lifestyle Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 25 maart 2026

Ring introduceert compleet nieuwe line-up aan 2K- en 4K-videodeurbellen

25 maart 2026
JBL Xtreme 5 lifestyle Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 31 maart 2026

JBL lanceert Xtreme 5 en Go 5 bluetoothspeakers

31 maart 2026