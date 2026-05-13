Sony introduceert vlaggenschip Xperia 1 VIII smartphone

Sony kondigt vandaag de introductie aan van de nieuwe vlaggenschip-smartphone Xperia 1 VIII. Met de Xperia 1 VIII wil Sony het dagelijks fotograferen en creëren toegankelijker en inspirerender maken voor gebruikers die meer uit hun smartphonecamera willen halen.

De nieuwe AI Camera Assistant doet suggesties voor kleurtonen, lenskeuze en bokeh-effecten afgestemd op object en scène, zodat gebruikers eenvoudiger hun gewenste creatieve stijl kunnen kiezen. De nieuwe telecamera met krachtige 1/1.56-inch sensor voor betere resultaten onder uiteenlopende lichtomstandigheden. Het toestel heeft een nieuw ORE-design met natuurlijke texturen en vier kleuren (Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red en Native Gold) geïnspireerd op ruwe edelstenen.

De Xperia 1 VIII behoudt ook de speciale cameraknop, waarmee gebruikers een ervaring krijgen die vergelijkbaar is met die van een dedicated camera. Daarnaast blijft de 3,5mm audio-aansluiting aanwezig voor hoogwaardige audio via bedrade koptelefoons. Het toestel beschikt over nieuw ontwikkelde stereospeakers met identieke linker- en rechterunits. Hierdoor ontstaat een krachtiger stereobeeld met diepere bas en uitgebreidere hoge tonen. De Xperia 1 VIII wordt aangedreven door Qualcomm’s Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform. Dit levert verbeterde prestaties en hogere verwerkingssnelheden op voor onder andere multitasking, gaming en contentcreatie. Sony geeft aan dat de batterij tot twee dagen meegaat, met daarnaast een acculevensduur tot vier jaar.

Prijzen en beschikbaarheid

De Sony Xperia 1 VIII is vanaf 13 mei beschikbaar voor pre-order via Sony en geselecteerde online retailers voor circa €1499 voor de 256GB-versie en €1999 voor de 1TB Native Gold-versie.