Streamingtips #16 – Hacks, Euphoria, Beef en meer

Euphoria (HBO Max)

Het is een van de beste series van de afgelopen tien jaar. Het is Zendaya op een manier die je misschien niet echt van haar kent, het is een beetje stukgaan, maar het is vooral een mooie serie over hoe dysfunctioneel jongeren (lees: de wereld) kan zijn. Het is soms een droom en soms een nachtmerrie, maar het is elk seizoen tot nu toe ijzersterk. Er wordt gesproken over een einde van Euphoria na dit derde seizoen, dus dat is reden om er extra van te genieten. Als je het zo mag noemen.