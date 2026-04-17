Streamingtips #16 – Hacks, Euphoria, Beef en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Hacks (HBO Max)
Hacks is terug voor zijn vijfde en allerlaatste seizoen. De serie over een wat oudere comedian die hulp krijgt van een jongere assistente is uniek in zijn soort en daaraan dragen Jean Smart en Hannah Einbinder flink aan bij. Deze vrouwen zijn professionals en dat merk je aan alles. Het is een serie over vriendschap, maar ook de hobbels die je als mensen in een samenwerking kunt hebben. Maar bovenal gaat het over ergens bij willen horen: of juist niet.
Euphoria (HBO Max)
Het is een van de beste series van de afgelopen tien jaar. Het is Zendaya op een manier die je misschien niet echt van haar kent, het is een beetje stukgaan, maar het is vooral een mooie serie over hoe dysfunctioneel jongeren (lees: de wereld) kan zijn. Het is soms een droom en soms een nachtmerrie, maar het is elk seizoen tot nu toe ijzersterk. Er wordt gesproken over een einde van Euphoria na dit derde seizoen, dus dat is reden om er extra van te genieten. Als je het zo mag noemen.
Rental Family (Disney+)
Deze film over een Amerikaans acteur die werkt voor een rental family-bureau in Japan. Het betekent dat hij rollen speelt voor vreemden. Denk aan de zakenman die een vrouw nodig heeft om een zakendeal te laten slagen, maar dan net even wat gekker. Het wordt echter wat moeilijk wanneer deze acteur, gespeeld door Brendan Fraser, echte banden krijgt met de mensen die hem inhuren. Wat is nog de realiteit en wat is nog acteren? Een interessante mix van comedy en drama.
Rippers (Videoland)
Rippers is een nieuwe serie op Videoland waarin we een groep jongeren volgen die een opiumplantage over willen nemen. Een grote oorlog tussen bendes volgt, waarbij Eindhoven af en toe net even wat te klein lijkt. Met onder andere Marouane Meftah en Bilal Wahib. De regie is in handen van Jip Klompenhouwer-Degens en Randy Oost.
A Gorilla Story: Told by David Attenborough (Netflix)
Hier hoeven we natuurlijk weinig woorden aan vuil te maken: de mooiste natuurbeelden gecombineerd met de epische stem en prachtige vertellingen van David Attenborough zijn een garantie op succes. Ditmaal duikt hij in de wereld van gorilla’s in de bergen van Rwanda. Wat deze docu nog iets specialer maakt is dat het ook oude beelden van David zelf bevat: helemaal uit 1978.
Beef (Netflix)
Beef gaat niet over rundvlees, maar over ruzie. Het eerste seizoen was een vrij onverwacht succes en daarop heeft Netflix besloten met nog een tweede seizoen te komen. Het eerste seizoen was een van de grappigste -en soms dramatische- ruzies ooit, we zijn benieuwd wat het tweede seizoen brengt, waarin ditmaal niet personages van Steven Yeun en Ali Wong het met elkaar aan de stok krijgen: het gaat nu om personages gespeeld door Oscar Isaac en Carey Mulligan.
