Sony lanceert luxe NC-hoofdtelefoon 1000X The ColleXion

Tien jaar geleden lanceerde Sony zijn eerste draadloze X-hoofdtelefoon met noise-cancelling, recent nog geüpdatet naar de WH-1000XM6. Op een persevent in Londen pakte het uit met een verrassing: een luxueuze editie, de 1000X The ColleXion. Het is niet per se een betere NC-koptelefoon, maar moet wel beter klinken, luidt het.
De 1000X The ColleXion is niet bedoeld als limited edition, noch is het een opgesmukte WH-1000XM6. De nieuwe Sony-koptelefoon, die met een adviesprijs van 630 euro in de winkel ligt, kreeg een nieuw design en bevat aangepaste techniek. Het moet een premium-upgrade zijn voor consumenten op zoek naar iets meer dan de WH-1000XM6 te bieden heeft.
Het verschil met het voormalige NC-topmodel van Sony zie je meteen, onder meer door het gebruik van weelderige faux-leder in plaats van de gladde kunststof op het reguliere model. De nadruk ligt bij het luxemodel veel meer op geluidskwaliteit dan bij de WH-1000XM6, die de fabrikant nu omschrijft als een premiummodel.
Sony geeft zelfs meteen toe dat het XM6-model (te koop voor 379 euro) beter zal presteren op vlak van noise-cancelling. Al krijgt de 1000X The ColleXion wel de verbeterde QN3-noise-cancellingchip en de Integrated Processor V3 mee, ondersteund door twaalf microfoons op en in de hoofdtelefoon. Maar een adaptieve NC-modus ontbreekt bijvoorbeeld, en een snel vergelijk wees inderdaad uit dat de XM6 efficiëntere ruisonderdrukking bezit.
Tien jaar een opmars
Op het persevent gaf Sony zichzelf een schouderklopje voor de voorbije tien jaar. Dat is niet helemaal onterecht. Toen Sony de eerste MDR-1000X-hoofdtelefoon presenteerde, had het nog veel te bewijzen. Ging het over ruisonderdrukking, dan dachten de meesten aan Bose, toen de absolute marktleider. Met de MDR-1000X en de vijf volgende modellen heeft Sony echter bewezen aan de top te kunnen meespelen. Vaak werd Sony’s topmodel gezien als de referentie op vlak van NC-hoofdtelefoons. Over de jaren heen werd ook meer en meer de nadruk op geluidskwaliteit gelegd. Bij de lancering van de WH-1000XM6 vorig jaar, werd onthuld dat bij de ontwikkeling verschillende vooraanstaande mastering-engineers (onder meer van Sterling Sound, Battery Studios en Coast Mastering) waren gevraagd om aan de klank te sleutelen. Die samenwerking werd verdergezet voor de WF-1000XM6 draadloze in-ears en nu opnieuw voor de 1000X The ColleXion.
Meespelen met de luxemerken
Merken praten niet graag over de concurrentie. Met de introductie van de 1000X The ColleXion heeft Sony niettemin een antwoord op luxe NC-hoofdtelefoons zoals de Bowers & Wilkins Px8 S2, DALI’s IO-8, de Focals Bathys, T+A’s Solitude T en anderen. Dat zijn voorbeelden van koptelefoons die hun hogere prijs rechtvaardigen door te leunen op de hifi-kennis van deze merken, wat een betere geluidskwaliteit voor muziek mogelijk zou maken. Ook een riantere afwerking dan bij een ‘mainstream’ product is bij hen een sterk argument.
Op die twee vlakken wil Sony deze luxerivalen counteren. Het Japanse merk wijst bijvoorbeeld op zijn hifi-verleden, al is het niet echt heel actief meer in dat segment. De samenwerking met de mastering-ingenieurs is een ander element dat wordt uitgespeeld. Zij gingen aan de slag met de andere akoestische architectuur van de 1000X The ColleXion, dat een doorontwikkelde driver kreeg die meer gekanteld werd. De behuizing van de luxehoofdtelefoon is bovendien een stuk dunner, wat ook akoestisch een impact heeft.
De 1000X The ColleXion komt daarnaast met een toegewijde knop om te wisselen naar twee nieuwe 360 Upmix-modi, eentje voor muziek en eentje voor video (via de app is een derde voor gaming beschikbaar). Nu dat het 360 Audio-formaat een stille dood is gestorven, wil Sony op deze manier muziekliefhebbers een ruimtelijke audio-optie geven. Headtracking is eveneens beschikbaar.
Design om te overtuigen
Op vlak van design is de keuze voor faux-leder die heel de behuizing bedekt een geslaagde keuze. Zowel in de witte als zwarte uitvoering, levert het een weelderig aanvoelende hoofdtelefoon op. Bij de lichtere uitvoering van de 1000X The ColleXion is er een mooi contrast met de aluminium hoofdband, dat deels ambachtelijk mat geborsteld is en deels blinkend is afgewerkt. De zwarte versie heeft dan weer een donkere hoofdband waar het verschil tussen die twee aluminium elementen minder opvalt. De metalen hoofdband loopt bovenaan helemaal door, met een dikker hoofdbandmateriaal aan de binnenkant. Het lijkt heel dun, maar als de koptelefoon wordt gedragen zet het uit. Zo ontstaat er een brede contactoppervlakte op de kruin, zodat het gewicht beter verdeeld wordt. Om het comfort te verhogen, zegt Sony de oordruk te hebben verminderd ten opzichte van de WH-1000XM6. Al blijft het wel vaster op het hoofd zitten dan pakweg een open hifi-hoofdtelefoon voor thuis.
Ook aan de case is gedacht. Het is een wat groter model, aangezien de 1000X The ColleXion niet samenvouwbaar is. Een mooi stofje, een magnetische sluiting en een geïntegreerd handvat moeten ook dit deel het nodige luxegevoel geven.
Prijs en beschikbaarheid
De Sony 1000X The ColleXion is vanaf mei verkrijgbaar in de kleuren Platinum en Black voor een adviesprijs van 630 euro.
