Sony lanceert luxe NC-hoofdtelefoon 1000X The ColleXion

De 1000X The ColleXion is niet bedoeld als limited edition, noch is het een opgesmukte WH-1000XM6. De nieuwe Sony-koptelefoon, die met een adviesprijs van 630 euro in de winkel ligt, kreeg een nieuw design en bevat aangepaste techniek. Het moet een premium-upgrade zijn voor consumenten op zoek naar iets meer dan de WH-1000XM6 te bieden heeft.

Het verschil met het voormalige NC-topmodel van Sony zie je meteen, onder meer door het gebruik van weelderige faux-leder in plaats van de gladde kunststof op het reguliere model. De nadruk ligt bij het luxemodel veel meer op geluidskwaliteit dan bij de WH-1000XM6, die de fabrikant nu omschrijft als een premiummodel.

Sony geeft zelfs meteen toe dat het XM6-model (te koop voor 379 euro) beter zal presteren op vlak van noise-cancelling. Al krijgt de 1000X The ColleXion wel de verbeterde QN3-noise-cancellingchip en de Integrated Processor V3 mee, ondersteund door twaalf microfoons op en in de hoofdtelefoon. Maar een adaptieve NC-modus ontbreekt bijvoorbeeld, en een snel vergelijk wees inderdaad uit dat de XM6 efficiëntere ruisonderdrukking bezit.