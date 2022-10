Review: Panasonic TX-55LZW2004 (LZW2004-serie) oled-televisie

Panasonic TX-55LZW2004 - Beeldkwaliteit

Achter de naam ‘Master OLED Pro’ gaat het nieuwste OLED EX-paneel schuil, met een extra laag voor koeling. Panasonic levert al jaren uitstekende resultaten op zijn topmodel, en we verwachten ook nu top prestaties.

De uniformiteit was goed, maar niet perfect. Onderaan in beeld zagen we op het witte testvlak een lichtroze getinte rand van enkel centimeters. Die kan je in gewone content soms merken als het beeld heel helder is. In de donkere testbeelden konden we vaag een heldere vlek ontwaren, dat was echter nooit zichtbaar in de praktijk.

Maar al onze twijfel verdween als sneeuw voor de zon zodra we wat film en tv bekeken in Filmmaker Mode. Die is zo goed als perfect gekalibreerd, toch altijd een knappe prestatie van Panasonic. Het beeld had erg veel schaduwdetail en de kleurweergave is, letterlijk, perfect.