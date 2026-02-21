Review: Onkyo Icon-serie – Nostalgie ontmoet technologie

Mooi in balans, met een streepje helderheid

Radiohead-fans waren heel gelukkig toen de Britse groep in het najaar een live-album van de ‘Hail to the Thief’-tour uitbracht. Het bundelt opnames van 2003 tot 2009, maar ondanks die brede tijdspanne klopt het album als een bus.

Via mijn DALI Rubicon 2’s werd de live-versie van ‘Myxomatosis’ die via Roon gestreamd wordt door de Onkyo-set merkbaar fris neergezet. Bij een live-gespeelde nummer als dit kun je gauw eindigen met een diffuse muur van geluid, niet zo boeiend. Dat is hier wel anders: de opname is top-notch, en de Onkyo’s presenteren alle contributies van de band als onafhankelijke delen die goed tot hun recht komen. Zo stuwde die dreunende gitaar in de achtergrond het nummer echt vooruit én kon ik tegelijkertijd perfect de tekst gezongen door Thom Yorke meenemen, met daarbij de nodige ambiance geleverd door een juichend publiek. Het trage ‘Scatterbrain’ liet meer van hetzelfde horen, met een heel sterk detailgevoel dat onder meer de magere gitaarmelodie heel karaktervol liet verschijnen. Bij een warmere versterker zou dat stukje muziekinformatie misschien verloren gaan, hier wordt veel ontbloot.

Bij Tom Petty’s ‘Grew Up Fast’ zat het zo goed dat je spontaan zou beginnen te ghost-drummen zodra het nummer uitbarst. Enfin, zo was het toch bij mij. Het Onkyo-systeem slaagt voor dat examen als ik ‘Angel Dream’ afspeel op een Pro-Ject X2B met MC9-element. Dat is, zoals de naam aangeeft, een moving coil-cartridge. Meestal zou ik een phonovoorversterker erbij halen om het signaal hapklaar te maken voor een standaard line-in op de voorversterker. Maar dat is hier niet nodig; gewoon de knop naar de MC-stand verschuiven volstaat. De voor- en eindtrap van Onkyo wist gitaarrock zoals dit heel opwindend te presenteren, met de nodige drive en een krokant hoger midden. Een delicater liedje zoals ‘One of Life’s Little Mysteries’ is ook geen probleem, mede door dat licht-analytischer kantje dat de begeleidende piano zo mooi uit de verf laat komen.

Onkyo-versterkers pasten vroeger in de Japanse traditie, waarbij helderheid, nuchterheid en een zacht laagfundament de voorkeur leken te krijgen. Die wortels zijn de P-80 en M-80 ontgroeid, het is een veel vollere klank dat die de nieuwe klasse A/B-eindtrap opdient. Het blijft wel veel liefde voor microdetail bezitten, waardoor alle instrumenten van ‘The Astounding Eyes Of Rita’ van Anouar Brahem – een nummer met veel invloeden uit het Midden-Oosten – enorm veel karakter vertoonden. Geweldig zelfs, hoe het virtuoze spel van Brahem op de oud werd neergezet, incluis de incidentele geluiden als er tegen een klankkast wordt getikt of vingers over snaren bewegen. De Onkyo-set met de DALI-weergevers zorgden voor een heel sterke immersie, maar ook verbondenheid met het nummer. En mag ik daar toch ook naar de VU-meters verwijzen? Het is maar een esthetisch element, maar de wijzers die meebewegen met de muziek voegen iets toe qua beleving. Het zijn bovendien analoge instrumenten, een mooie afwisseling voor de vele digitale versies die regelmatig in de testruimte langskomen en zelden ‘juist’ bewegen.