Review: Marantz AV 30 en AMP 30 – Surround met veel flexibiliteit

De meeste audioliefhebbers weten wel dat Denon en Marantz bij dezelfde club horen én ook zaken delen, zoals het HEOS-platform met alle streamingopties en multiroomfunctionaliteit. Maar dat wil niet zeggen dat de producten identiek zijn. Klankmatig bewandelen ze een andere pad, wat onder andere komt door een andere componentenkeuze. Voorheen had Denon bovendien iets meer een home theatre-uitstraling dan Marantz. Sowieso klopte dat niet helemaal, maar met de lancering van de AV 10 AV-processor en de AMP 10-meerkanaalsversterker maakte Marantz duidelijk dat het echt in de topklasse kon meespelen. Daarna volgden de AV 20 en AMP 20, en nu verschijnt er de AV 30 en AMP 30 als bereikbare set van 11.4 AV-processor en versterker met meerdere kanalen. Zes, in het geval van de AMP 30. Ook even opmerken dat die AMP 30 ook bedoeld is als snelle upgrade voor een AV-receiver met pre-outs en te weinig kanalen, zoals de Cinema 70.

Een pre/power-combinatie is altijd duurder en omvangrijker dan een AV-receiver die beide functies verenigd, maar is interessanter als je echt een uitgebreidere thuisbioscoop bouwt en mikt op de beste weergave. En ook als je denkt aan de toekomst: de AV-processor die streaming en HDMI verwerkt is altijd het meest gevoelig voor nieuwe ontwikkelingen. Als er ooit op die vlakken een upgrade nodig is, moet je bij een surroundopstelling met losse toestellen enkel die processor vervangen. De resterende apparaten en bekabeling mag blijven staan.

De AV 30 speelt als brein van een surroundsysteem een aantal Marantz-troeven uit. Er is uitgebreide connectiviteit, maar daarmee val je in het home theatre-segment niet langer op. Wel onderscheidend is het menusysteem, dat goede ondersteuning biedt en bol van de opties staat. Op vlak van streaming is er het HEOS-platform (met aansluitend veel andere streamingopties), steengoede apps (jawel, die meervoudsvorm hoort er te staan) en uitgebreide kamerkalibratie. Twee keer zelfs, want naast Audyssey MultEQ XT32 die uit de doos werkt heb je ook de optie om met Dirac aan de slag te gaan. Op dat vlak is de AV 30 helemaal mee, want naast Dirac Live Room Correction kan deze processor Dirac Bass Control en het nieuwe Active Room Treatment aan. Je hebt hiervoor wel bijkomende licenties nodig. Die zijn niet goedkoop.

Zoals gezegd hangt er aan een aparte AV-processor en AV-eindtrap een hogere prijs. De AV 30 en de AMP 30 kosten elk 4.000 euro. Heel wat goedkoper dan de AV 20 / AMP 20 (elk 5.800 euro) of de AV 10 / AMP 10 (per stuk 7.300 euro), maar wel duurder dan Cinema 30, het huidige 11.4 AV receiver-referentiemodel van Marantz. Zoals altijd bij het bouwen van een thuisbioscoop moet je dus goed wikken en wegen…