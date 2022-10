Review: Philips AquaTrio Cordless 9000 – zuigen én dweilen

Gebruik stofzuiger

Allereerst zijn we met de Philips AquaTrio Cordless ​9000 aan de slag gegaan als ‘normale’ steelstofzuiger. En puur als stofzuiger heeft dit apparaat al wat handige extraatjes. In de eerste plaats kun je hem zonder steel als kruimeldief gebruiken. Je pakt hem er snel bij om wat grof vuil op te zuigen en binnen een seconde is hij ook weer aan de steel bevestigd. Ideaal aangezien je bij sommige concurrenten eerst een extra opzetstukje moet zoeken. Daarnaast is de zuigmond (inclusief steel) voorzien van led-lampjes waarmee de vloer vlak voor de zuigmond goed verlicht wordt. Dat is een echte uitkomst aangezien je duidelijk ziet waar het vuil is en hoeveel stof er ligt. Dat kan overigens ook minder goed bevallen, vooral die eerste keer wanneer je je realiseert hoeveel vuil en stof er wel niet op de grond ligt. En dat terwijl je gisteren nog gezogen hebt..

De stofzuiger gaat op een volle accu zo’n 45 minuten mee. Dat is wel op de normale zuigstand. Gebruik je de boost (te activeren met een knop op de stofzuiger zelf) dan houd je nog een minuut of 20 over. Toch heb je die boost-stand niet vaak nodig. In mijn ervaring is de normale stand voor bijna al het vuil en alle oppervlakken voldoende. Neem je echter een bank af of zuig je een grote mat of een tapijt, dan kun je de boost-stand beter activeren. Overigens had hier het handig geweest als de stofzuiger automatisch naar de juiste stand gaat, afhankelijk van het vuil en onder ondergrond. Dit is iets wat een aantal concurrenten, waaronder de Dyson die we hebben hangen, wel doen.

Stof en vuil opzuigen doet de Philips AquaTrio Cordless ​9000 erg goed. Daar valt eigenlijk niet over te klagen. Zelfs de kleinste stofdeeltjes lijken moeiteloos in de opvangbak te verdwijnen. Wel is dit apparaat vooral bedoeld om in voorwaartse beweging te zuigen. Achteruit vinden de rubbers onder de zuigmond niet zo fijn en loopt het stroef. Dit is overigens iets wat we vaker bij steelstofzuigers zien. Apart, aangezien we toch altijd een beweging maken die eerst vooruit gaat en daarna achteruit. Het zou je dus aardig wat tijd besparen als de stofzuiger in beide richtingen werkt – iets dat de dweil met zuiger wel doet. Daarnaast is de wendbaarheid van de Philips AquaTrio Cordless ​9000 prima. Je kunt hem vrijwel plat op de grond leggen om onder een bank te zuigen en ook is er eenvoudig een hoek te maken om net dat ene hoekje mee te zuigen. De zuigmond is wel iets dikker dan die van Dyson, waardoor ik net niet onder een aantal kasten kom.

Schoonmaken met deze stofzuiger is dus geen enkel probleem en een mooie bijkomstigheid is dat het ook niet heel storend voor anderen is. De Philips AquaTrio Cordless ​9000 maakt relatief weinig geluid in de normale stand, zeker als we het met de Dyson vergelijken. Ja, in de boost-stand gaat het volume rap omhoog, maar die gebruiken we niet vaak.