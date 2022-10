Apple komt met nieuwe iPad zonder homeknop

Apple heeft een nieuwe iPad ontwikkeld die geen fysieke homeknop heeft. Daarnaast zijn de randen erg dun en komt het scherm uit op maar liefst 10,9 inch. In plaats van de bekende lightningpoort kiest Apple hier voor USB-C.

Het 10,9 inch Liquid Retina-scherm heeft een resolutie van 2360 x 1640 pixels, bestaande uit vier miljoen pixels en 500 nits helderheid. De homeknop is nu weg, maar in plaats daarvan kun je nu via Apple TouchID aan de bovenkant van het apparaat inloggen (op de aan/uit-knop). De selfiecamera verandert ook van plaats, want die zit vanaf nu aan de verticale kant van het apparaat. De camera kan ultrabreedbeeld-foto’s maken en bevat een 12 megapixelsensor. Ook is er software toegevoegd waardoor de camera altijd jou in het midden van het beeld houdt: het moge duidelijk zijn, iPad moet steeds meer op een laptop gaan lijken.

iPad met USB-C-aansluiting

Met de 12 megapixelsensor aan de achterzijde kun je video’s schieten in 4K en slowmotion-beelden in 240fps. De iPad werkt niet op de iPad-chip van Apple, maar op de iPhone-chip van Apple: de A14 Bionic, bekend van de iPhone 12. Desondanks zou deze nieuwe tablet drie keer zo snel zijn als vorige iPads. Er is ondersteuning voor wifi 6 aanwezig en er is een variant te koop waarin je een 5G-simkaartje kunt stoppen om het met een mobiel netwerk te gebruiken. Opladen werkt met een USB-C-aansluiting. De batterij zou een dag meegaan.

De iPad kan worden gebruikt met de stylus Apple Pencil en er is een nieuw Magic Keyboard Folio-toetsenbord in de maak die 299 euro kost. De nieuwe iPad zonder simkaartslot en met 64 GB geheugen is verkrijgbaar vanaf 26 oktober voor een adviesprijs van 589 euro (met simkaart is dat 789 euro). Er is ook een 256GB-model dat 789 euro kost, maar met simkaart loopt het op naar 989 euro. De nieuwe iPad is verkrijgbaar in vier kleuren: roze, geel, blauw en zilver.

Apple iPad Pro

Apple heeft daarnaast een nieuwe iPad Pro aangekondigd. Deze is qua specificaties niet heel anders dan zijn voorganger, maar is dankzij de M2-chip sneller. Hij is er in twee formaten: 11 inch en 12,9 inch. Het scherm is wel ietwat anders dan dat van de eerdere Pro-tablet: de zwartwaarden zouden beter zijn en er kan een verversingssnelheid van 120 Hz worden behaald. Er is wifi 6e-ondersteuning, evenals Bluetooth 5,3. De iPad Pro is er in 128GB, 256GB, 512GB opslaggeheugen, met 8GB aan werkgeheugen. Er is ook een variant met 1TB- en 2TB opslag en 16GB aan werkgeheugen. De startprijs voor de nieuwe iPad Pro is 1069 euro.