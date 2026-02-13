Nieuws Audio Hoofdtelefoons

Sony lanceert langverwachte WF-1000XM6 oordoppen

13 februari 2026 2 Minuten 0 Reacties
Sony WF-1000XM6 – presentatie-3

Drie jaar na de presentatie van de WF-1000XM5, brengt Sony een fors geüpdatete WF-1000XM6 uit. Een nieuw design, chip en betere app moet het premiummodel van het Japanse bedrijf op nummer één houden. Verrassend genoeg is het nieuwe model iets goedkoper dan de voorganger bij zijn introductie. De WF-1000XM6 is binnenkort beschikbaar voor 300 euro, in een matzwart of zilvergrijs.

Sony WF-1000XM6

De WF-1000XM6 werd aan de internationale pers voorgesteld tijdens een event in Daft Studios, een opnamestudio in het hart van het bosrijke Duitstalig België. Met die locatie wou Sony in de kijker zetten dat er bij de ontwikkeling van de nieuwe TWS’en een aantal bekende mastering-engineers betrokken waren. Een ervan, Michael Romanowski (onder meer bekend voor verschillende Star Wars-soundtracks, Dune en games als God of War: Ragnarok), was ter plekke aanwezig om over de samenwerking te spreken.

Het gaat daarbij uiteindelijk om hoe de WF-1000XM6 uit de doos klinkt met de nieuw voor deze TWS ontwikkelde 8,4 mm driver. Er zijn echter verschillende manieren om de oordoppen te laten klinken zoals hoe de gebruiker dat wil. Zo is er een nieuwe 10-banden equalizer en een test om je favoriete weergave op het spoor te komen.

Net zoals bij de vorige generaties van de WF-1000 draait het echt vooral rond technologie. In de eerste plaats de nieuwe QN3e-processor die de noise-cancelling regelt, daarbij gevoed door data van acht microfoons. Dat zijn er twee meer dan bij de WF-1000XM5. Ook vergeleken met de meeste TWS’en zijn dat er meer. De Integrated Processor V2 is echter niet nieuw, die was er de vorige keer ook bij. Op technisch vlak moet een betere antenne connectieproblemen uit het verleden wegwerken en is er ondersteuning voor Bluetooth Audio LE (LC3) en Auracast.

Nieuw design

Wat vooral opvalt is dat de WF-1000XM6 een nieuw design kreeg. Echt heel veel kanten kan je niet uit met een TWS die in het oor moet passen. Maar het is Sony toch gelukt om een elf procent kleinere behuizing te maken, wel met een lichte gewichtstoename naar 6,3 gram per oortje. Het zou nu minder vaak gebeuren dat bij het plaatsen van de oortjes in de case, een toestel uit de vingers glipt. De apparaten dragen een IPX5-label, wat ze zweetbestendig maakt.

Een opmerkelijke toevoeging is een ventilatiekanaal zodat lichaamsgeluid (zoals bij het kauwen of geeuwen) niet heel hard klinkt. Dat heeft echter geen impact op de efficiëntie van de noise-cancelling, zegt Sony. Volgens de fabrikant is de ruisonderdrukking bij de WF-1000XM6 beter dan voorheen, met dank aan de bijkomende microfoons en betere hardware.

