Review: Dynaudio Focus 10 – Luxueuze Deense alleskunners

Een totaaloplossing

Het idee achter toestellen als de Focus 10 is dat je niets extra nodig hebt om naar muziek te luisteren. Het gaat om een volledig zelfstandig systeem. Al zijn er wel ingangen om eventueel extra apparaten aan te sluiten. Via de optische ingang kun je bijvoorbeeld een televisie aansluiten, de coaxiale kan dienen voor een cd-speler en op de analoge line-in kun je een platenspeler hangen. Je moet dan wel kiezen voor een draaitafel met versterkte uitgang of een kleine phono-voorversterker tussen platenspeler en speaker hangen. Dynaudio kiest ervoor om alle aansluitingen te concentreren op één van de twee Focus 10-luidsprekers, net zoals hoe KEF het aanpakt bij zijn Wireless-speakers. Er is dus geen aparte hub, zoals dat bijvoorbeeld bij DALI het geval is. Is dat een voordeel of een nadeel? Dat hangt wat van jou af en of je echt nood hebt aan fysiek aangesloten apparaten. Overigens zou je de Focus-speaker theoretisch ook met een hub kunnen gebruiken, via WiSA (zie verder).

Mensen die echter uitsluitend naar muziek luisteren via Spotify of Apple Music (of een andere muziekdienst) moeten weinig meer doen dan de stekker van elke speaker insteken. Er zijn voldoende streamingopties voorzien: Bluetooth, Spotify Connect, AirPlay en Chromecast. Daarnaast kun je internetradio afspelen via de bijhorende app, is er Tidal Connect en staat Roon op de planning. Dat is geen vage intentie van Dynaudio; tijdens de testperiode verscheen de Focus 10 al in Roon als ‘uncertified’. De update om de speakers volledig Roon Ready te maken zou “elk moment” worden uitgestuurd. Wie zijn eigen bestanden wil afspelen en Roon niet gebruikt, kan ze vanaf een NAS of computer doorsturen met een uPnP-spelerapp zoals BubbleUPnP of mConnect.

Het instellen van de Focus 10 verloopt via de Dynaudio Set-up and Control-app. Een lange naam, maar het is een heldere app die het configureren in een paar stappen afhandelt. Er wordt meteen aan de akoestiek gedacht, want bij elke van de twee speakers geef je aan hoe ze opgesteld worden: in een hoek, dicht bij een muur of vrijstaand. Dat heeft impact op de bassen. Je geeft ook aan of de primaire speakers met de aansluitingen links of rechts staat. Welke kleur hebben je speakers? Dat wordt ook gevraagd, zodat de iconen in de app echt passen bij wat je hebt staan.

Eens dat de speakers aan het WiFi-netwerk hangen – ethernet kan ook – kun je in de app de Focus 10 bedienen. De meegeleverde remote is net wat handiger voor basale operaties, maar in de app vind je wel handige instellingen. Een belangrijke is ‘Start-up’. Hier kies je of de speakers traag opstarten (19s en 2 W verbruik in standby) of snel (3s en 7 W standby-verbruik). Die trage optie is prima als je enkel naar muziek luistert, gebruik je de Focus 10 echter ook voor tv-geluid dan is ‘snel’ aangewezen. Het is dat of kreten van ‘de tv maakt geen geluid’ dagelijks aanhoren, denken we.