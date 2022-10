Review: iRobot Roomba Combo j7+ – stofzuigen en dweilen tegelijk

iRobot Roomba Combo j7+ in gebruik

Het navigeren gaat de iRobot Roomba Combo j7+ goed af als het huis eenmaal in kaart gebracht is. Dit is geen robotstofzuiger die kriskras door het huis rijdt, maar na het in kaart brengen van het huis in keurige banen schoonmaakt. Obstakels worden goed ontweken en worden zelfs op de foto gezet met de camera aan boord. Achteraf kun je in de app aangeven of het een tijdelijk obstakel was of dat er hier niet meer schoongemaakt moet worden. Soms moet dit model even nadenken wat de beste route precies is, dat zie je aan het ronddraaiende ledje bovenop de robotstofzuiger, maar we stonden regelmatig met verbazing te kijken hoe dit model een bepaalde situatie weet op te lossen. Maak complete hindernisbanen met sokken, boeken, kabels en andere objecten en stuur dit model naar een kamer aan de andere kant van het huis. Het werkt fantastisch. Zo af en toe botst de robot wel tegen meubels aan, maar dat is verder geen probleem. De stootbumper voorop kan heel wat hebben. Of wat dacht je van het verplaatsen van de Cleaning Base naar een andere kamer? Het kost de robot een half minuutje om zich te oriënteren en daarna werkt het direct weer perfect.

Na de eerste paar keer was ik eigenlijk razend enthousiast over de iRobot Roomba Combo j7+. Toch kwam ik na verloop van tijd toch enkele minpunten tegen. Allereerst het schoonmaken bij schemer of in het donker. Ondanks dat dit model met een zaklamp is uitgerust naast de camera raakt de robot volledig in de war als het te donker in huis is. De robot rijdt als een kip zonder kop rond, geeft foutmeldingen of kan de thuisbasis niet meer vinden. Het huis wordt ook helemaal niet efficiënt schoon en uiteindelijk zal de robot gewoon ergens stilvallen met een lege batterij. Het PrecisionVision-navigatiesysteem doet zijn naam alleen eer aan bij daglicht, want de iRobot Roomba Combo j7+ is volledig nachtblind. Je kunt de lampen in huis aanzetten, maar dat lijkt me toch ook niet de bedoeling van een robot die je voornamelijk tijd zou moeten helpen besparen.

Een ander punt zijn fouten in de software. Alhoewel de bijbehorende app zeer overzichtelijk en duidelijk is, blijkt het continue mijn huis verkeerd in te schatten qua grootte. Na de allereerste keer schoonmaken gaf de app aan dat mijn huis 695 vierkante meter groot is. Dat zou ik wel willen, maar dat is helaas bij lange na niet het geval. Daarna werd het bij volgende keren steeds beter, maar ‘Roomy’ blijft de grootte van het huis overschatten. Zoals hierboven al gezegd is het waterreservoir te klein. Kies je alleen stofzuigen, dan is dat geen probleem, maar bij stofzuigen en dweilen moet er iemand thuis zijn om het waterreservoir bij te vullen. Ideaal zou zijn geweest als de Cleaning Base een groot waterreservoir had, waarbij de robotstofzuiger zichzelf bij kan vullen. Leuk voor een volgend model zullen we maar zeggen. Ook kregen we continue een melding dat de opvangbak geleegd moest worden. Die was alleen helemaal niet vol. Ook is dit model regelmatig stilgevallen en hebben we bijna het hele alfabet aan foutcodes gehad. Het is allemaal snel weer op te lossen, maar het kost tijd en dat is niet de bedoeling van een automatische schoonmaakrobot. Zo hadden we meer van deze kleine ergernissen die in de software opgelost moeten worden.

Ook hebben we diverse storingen gehad waarbij we de robotstofzuiger opnieuw moesten opstarten, maakt het model soms een potje van de opgeslagen kaart van het huis en is de app ineens gedeeltelijk in het Engels. Deze robotstofzuiger heeft nog even wat werk nodig om in alle gevallen zelfstandig te kunnen werken. De meeste van deze minpunten zijn wellicht met een software-update geheel (of gedeeltelijk) op te lossen, maar zoiets moet iRobot vooraf doen. Niet als het product al op de markt is. Over de app zelfs niets dan goeds. Je kunt gemakkelijk schema’s instellen of de robot naar een specifieke kamer sturen om schoon te maken. Ook de stemassistenten Google Assistant en Amazon Alexa worden ondersteund. iRobot noemt de software op de robot zelf ‘iRobot OS’. Deze software wordt regelmatig bijgewerkt met de nieuwste functies. De iRobot Roomba Combo j7+ wordt niet alleen slimmer door het zelflerende systeem, maar ook door iRobot OS.