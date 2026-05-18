Veilig op vakantie dankzij de vakantiegelddeals van Reolink (ADV)

Heb je het vakantiegeld inmiddels binnen en heb je wat extra's te besteden? Ga je eindelijk die mooie reis maken? Vergeet dan niet jouw huis veilig achter te laten met de beveiligingsproducten van Reolink.
Je bent niet de eerste persoon die van een koude kermis thuiskomt na een welverdiende vakantie. De zomervakantie is voor het inbrekersgilde een waar paradijs, want al die huizen die wekenlang leeg staan hebben nu eenmaal een enorme aantrekkingskracht op ongewenste indringers. Gelukkig is daar vandaag de dag echt iets aan te doen waardoor je met een gerust hart op vakantie kunt gaan en ondertussen thuis een oogje in het zeil kunt houden. En dat gewoon vanaf je smartphone. Reolink heeft in samenwerking met Coolblue de vakantiegelddeals waarbij jij hoge kortingen op beveiligingsproducten kunt krijgen.
Reolink staat bekend om betrouwbare beveiligingsoplossingen voor thuis en op het bedrijf. Het merk staat bekend om de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en daar kun je tijdens deze actieperiode nog meer van profiteren. In samenwerking met Coolblue organiseert Reolink de Vakantiegelddeals. Van 18 mei tot en met 7 juni krijg je kortingen tot maar liefst 29 procent op een selectie beveiligingsproducten van Reolink. De korting geldt op een grote selectie aan producten, maar we zullen er alvast een aantal voor je toelichten.
Reolink Floodlight F310B
De Reolink Floodlight F310B is een echte alles-in-één camera. Het combineert een 2K HD-camera met een floodlight van maar liefst 1000 lumen en een sirene van 110 decibel. Dankzij SolarEase-technologie van Reolink hoef je je geen zorgen te maken over opladen. Bovenop de camera vind je een zonnepaneel waardoor een volledig draadloze installatie gegarandeerd is. Slechts een uurtje zon per dag is al voldoende om nooit meer te hoeven opladen. Intelligente detectie maakt onderscheid tussen mensen, voertuigen en dieren en via de smartphone-app van Reolink heb je toegang tot de liveview en alle instellingen.
Bespaar 17 procent op de Reolink Floodlight F310B. Van 99,99 euro nu voor 83 euro bij Coolblue.
Reolink D340P
De Reolink D340P is een krachtige videodeurbel met Power over Ethernet. Zo heb je een zeer stabiele en snelle verbinding en wordt dit model altijd van stroom voorzien. En dat via slechts één kabel. De videodeurbel is voorzien van een 2K+-resolutie, een brede kijkhoek van 180 graden en slimme persoonsdetectie. Je krijgt altijd realtime meldingen als er iets bij de voordeur aan de hand is. Pre-motion recording laat zelfs de situatie vooraf de gebeurtenis zien, zodat je niets mist. Nachtzicht garandeert dag en nacht beveiliging en via tweewegaudio kun je communiceren met je bezoekers via de Reolink-app.
Bespaar 19 procent op de Reolink D340P. Van 109,99 euro nu voor 89 euro bij Coolblue.
Reolink Lumus E450
De Reolink Lumus E450 is een compacte 4K-camera met wifi 6-ondersteuning. Samen met een groot diafragma van f/1.6 legt dit model alles met verbluffende details vast, ook in het donker. Dankzij Spotlight Night Vision is je nachtvisie namelijk gewoon in kleur en heb je zelfs bij weinig omgevingslicht perfect zicht op eventuele ongewenste indringers. De camera is verder uitgerust met slimme detectie en herkent mensen, voertuigen en dieren en samen met dual-bandfunctionaliteit plaats je de camera flexibel in elke hoek van het huis.
Krijg nu 29 procent korting op de Reolink Lumus E450. Van 89,99 euro nu voor 64 euro bij Coolblue.
Reolink Series B330
De Reolink Series B330 is een echte buitencamera. Samen met het Solar Panel Lite krijgt deze beveiligingscamera continue stroom en zet zonlicht om in energie. Handmatig opladen is daarom niet meer nodig. Dit model komt met Super HD-video, gekleurde nachtvisie, dual-bandfunctionaliteit en een volledig draadloze installatie. Het is tevens een slimme camera dankzij intelligente detectie, terwijl de PIR-sensor beweging nauwkeurig kan detecteren. Jij blijft direct op de hoogte van realtime meldingen via de Reolink-app op je smarpthone.
Ontvang 20 procent korting op de Reolink Argus B330 met Solar Panel Lite. Van 85,99 euro nu voor 69 euro bij Coolblue.
Reolink E540
De Reolink E540 is een echte PTZ-camera. Dit staat voor Pan-Tilt-Zoom en laat je dus nagenoeg volledig rondkijken met een pan van 355 graden en een kanteling van 50 graden. Optische zoom garandeert ook met 3x zoom nog haarscherpe beelden met Super HD-video. Je mist dus helemaal niets! Slimme detectie vermindert onnodige meldingen en auto-tracking zorgt ervoor dat deze camera bewegende onderwerpen automatisch volgt. Gekleurd nachtvisie is ook aanwezig, waardoor dit een betrouwbare en complete oplossing voor buitentoezicht is.
Bespaar 15 procent op de Reolink E540. Van 104,99 euro nu voor 89 euro bij Coolblue.
Je vindt bij Coolblue nog veel meer producten van Reolink in de aanbieding tijdens de vakantiegelddeals.
Reacties (0)