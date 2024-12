Best gelezen nieuws

Dat het merk Oppo leeft onder onze lezers, is ons meer dan duidelijk. Vrijwel elk aankondigingsbericht wordt goed gelezen, waaronder dat over de Reno 12-modellen. Ook de Poco X6 en X6 Pro bleken een populair duo. In beide gevallen speelt de prijs waarschijnlijk mee: je krijgt immers veel voor weinig. Daarnaast gaat er nog veel interesse naar tablets en met name de iPad van Apple. Zo hebben er duizenden mensen geklikt op ons bericht over de iPad Air die nu beschikbaar is in 11 en 13 inch.

Nu zijn iPads vaak niet de goedkoopste apparaten, maar de Air is meestal wel iets betaalbaarder. Dat FWD-lezers van koopjes houden, blijkt ook wel uit de lezersaantallen van het bericht over de Galaxy A55 en A35. Voor pakweg 400 tot 500 euro haal je immers mooie toestellen in huis. En over Samsung gesproken: zoals ieder jaar is doen de berichten over de premium apparaten het eveneens goed, zoals met de lancering van de Galaxy S24. En dat zelfde geldt over de berichtgeving omtrent de nieuwe tablets.