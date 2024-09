Samsung lanceert Galaxy Tab S10+ en Tab S10 Ultra tablets

De +-variant heeft een 12,4-inch amoled-scherm met een resolutie van 2800 x 1752 pixels, terwijl de Ultra-variant met een 14,6-inch amoled-scherm en een resolutie van 2960 x 1848 pixels heeft. Beide schermen zijn voorzien van een Anti-Reflection-laag.

De Tab S10+ en Tab S10 Ultra komen met een acht core-processor, hoofdcamera’s met een resolutie van 13 en 8 megapixel en een 12-megapixelselfiecamera. De Tab S10+ beschikt daarnaast over 12GB aan werkgeheugen en 256GB of 512GB aan opslaggeheugen. Deze versies kosten respectievelijk 1.119 euro en 1.239 euro.

De Tab S10 Ultra komt met een 11.200mAh accu, terwijl de S10+ een 10.090mAh accu heeft. De topmodel beschikt daarnaast over maximaal 16GB aan werkgeheugen en 1TB aan opslaggeheugen. Dit model kost 1.759 euro.

Galaxy S24 Fan Edition

Samsung brengt daarnaast de Galaxy S24 Fan Edition uit voor een adviesprijs van tenminste 749 euro. De FE-variant wordt in tegenstelling tot de oorspronkelijke S24-serie aangedreven door de Samsung Exynos 2400e. De 50-megapixelhoofdcamera is hetzelfde gebleven, maar de ultragroothoeklens heeft een resolutie van 12 in plaats 10 megapixel, terwijl de telelens een resolutie van 8 in plaats van 10 megapixel heeft. Daarnaast heeft het toestel een 10-megapixelselfiecamera in plaats van de 12 megapixel van de voorgangers.

De smartphone is zoals de S24+ voorzien van 6,7″-amoledscherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Het toestel heeft een 4700mAh-accu, wat iets kleiner is dan die van de S24+. De S24 FE is alleen in een configuratie met 8GB geheugen beschikbaar, met de keuze uit 128 of 256GB opslagruimte.