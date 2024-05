Review: OnePlus Pad Go – Fijne tablet voor entertainment

Fraai design en stevig gebouwd

Wat direct opvalt aan de OnePlus Pad Go is het ietwat afwijkende scherm. Dankzij de beeldverhouding van 7:5 is het scherm wat vierkanter dan je bij andere tablets ziet. Het levert een groot scherm van 11,35-inch op van 28,85 centimeter van hoek naar hoek. De tablet is daarnaast vrij dun met een dikte van 0,689 centimeter.

Draaien we de tablet om, dan zien we de fraaie groene kleur. De behuizing is grotendeels gemaakt van stevig aluminium, wat zorgt voor voldoende stevigheid. Het kan daardoor ook mee met de veel duurdere tablets. Wel is er sprake van een plastic horizontale balk bij de bovenaan geplaatste camera. Van een afstandje past het prima binnen het design, maar deze plastic balk is echt een vingerafdrukmagneet. Dat is toch jammer. Opvallend zijn ook de kleine uitstekende plastic randen rond het scherm. Het komt het scherm ten goede wanneer je de tablet ondersteboven legt, maar het doet iets af van de premium-ervaring dat deze tablet over het algemeen weet te bieden.

Aan de zijkanten vinden we vier speakers en het Dolby Atmos-logo. De simkaart en eventuele micro-sd-kaart (tot 1 TB) plaats je, wanneer je de tablet horizontaal houdt, aan de linkerkant, de usb-c-aansluiting voor de lader zien we rechts. De aan/uit-knop vinden we links aan de zijkant, bovenaan. De volumeknoppen aan de bovenkant, helemaal links.

De OnePlus Pad Go weet voor het grootste deel een premium design met stevige bouwkwaliteit te bieden en ligt daarnaast goed in de hand.