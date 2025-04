Nieuwe Motorola-klaptelefoons met de Razr 60-serie aangekondigd

Niet één, maar twee nieuwe flipphones, zoals Motorola ze noemt. De Motorola Razr 60 en de Razr 60 Ultra zijn de nieuwste klaptelefoons van het merk met een opvouwbaar scherm. Daar waar de Razr 60 Ultra duurder is dan de voorganger, daar is de Razr 60 daadwerkelijker 100 euro goedkoper bij lancering dan de Razr 50. Een ontwikkeling die je niet vaak ziet in smartphoneland, maar die we uiteraard toejuichen.

Dit is de Motorola Razr 60 Ultra

De krachtigste van de twee klaptelefoons is uiteraard de Ultra-variant. Dit toestel komt met een hoofdscherm van 7.0-inch (1224p) opengevouwen. Dichtgevouwen gebruik je het externe display van 4.0-inch. In beide gevallen gaat het om een oled-scherm met ondersteuning van HDR10+. Aan boord vinden we de high-end Snapdragon 8 Elite met 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.700 mAh en kan 68W bedraad en 30W draadloos opgeladen worden.

Het camerasysteem bestaat uit een hoofdcamera van 50 megapixel, ultragroothoekcamera van 50 megapixel en een selfiecamera van 50 megapixel. Dubbele stereo speakers met Dolby Atmos zijn aanwezig, net als Android 15. De smartphone beschikt over IP48 voor stof en waterbestendigheid en is verkrijgbaar in de PANTONE-kleuren Rio Red, Scarab, Mountain Trail en Cabaret.

Dit is de Motorola Razr 60

De Motorola Razr 60 heeft niet zulke hoge specificaties als de Ultra. Zo vinden we hier een MediaTek Dimensity 7400X, een batterij van 4.500 mAh en een kleiner scherm van 6,9-inch. Ook het display aan de buitenkant is kleiner met 3,6-inch. Verder heeft dit toestel 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte. De hoofdcamera van 50 megapixel wordt vergezeld door een ultragroothoekcamera van dertien megapixel en selfiecamera van 32 megapixel.

Prijs en beschikbaarheid