Motorola presenteert Edge 60 en Edge 60 Pro in frisse kleuren

Begin deze maand werd het eerste toestel in de Edge 60-serie gelanceerd met de Edge 60 Fusion. Dit keer zijn de Edge 60 en Edge 60 Pro aan de beurt en Motorola kennende komen daar de komende tijd nog meer toestellen bij. De smartphones zijn dit keer voorzien van een quad-curved display, camerasysteem met vier camera’s, Android 15 en Moto AI. Opvallend zijn de frisse PANTONE-kleuren van de serie.

Dit is de Motorola Edge 60

De Motorola Edge 60 is uitgerust met een oled-scherm van 6,67-inch met een resolutie van 2.712 bij 1220 pixels, 120Hz en ondersteuning voor HDR10+. Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 7300 met 12 GB werkgeheugen en 1 TB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.200 mAh en kan met 68W vlot opgeladen worden.

Qua camera’s beschikt dit toestel over een hoofdcamera van 50 megapixel, ultragroothoekcamera van 50 megapixel en een telephotocamera van tien megapixel. De selfiecamera voorop beschikt over 50 megapixel. De smartphone beschikt verder over dual stereo speakers met Dolby Atmos, IP68/IP69, een MIL-STD 810H-certificaat voor de stevigheid en is verkrijgbaar in de kleuren Gibraltar Sea, Shamrock en Plum Perfect.

Dit is de Motorola Edge 60 Pro

De Motorola Edge 60 Pro lijkt op het reguliere toestel, maar doet daar nog een schepje bovenop. Zo is het display hetzelfde, maar is de chipset met de MediaTek Dimensity 8350 Extreme vlotter. De batterij is met 6.000 mAh ook groter, net als dat je met 90W bedraad en 15W draadloos kunt laden. Het camerasysteem lijkt identiek, maar de hoofdcamera heeft een lichtsterkere sensor en moet in theorie dus beter presteren in het donker. Dit toestel is verkrijgbaar in de PANTONE-kleuren Shadow, Dazzling Blue en Sparkling Grape.

Prijs en beschikbaarheid