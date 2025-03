Teufel steekt ULTIMA-serie luidsprekers in een nieuw jasje

Als er één serie van de Berlijnse audiofabrikant al jaren bestaat is het de ULTIMA-serie luidsprekers wel. En Teufel is nog lang niet van plan om met deze betaalbare luidsprekers te stoppen, want vandaag is de nieuwe 2025-editie gepresenteerd. Kijken we naar de ULTIMA 40 vloerstaanders dan lijken er intern geen aanpassingen gedaan te zijn ten opzichte van de voorganger (de Mk3). Deze nieuwe 2025-editie, oftewel de Mk4, zijn extern wel voorzien van een nieuw, fris en modern design.

Teufel vernieuwt naast de ULTIMA 40 vloerstaande luidsprekers ook de ULTIMA 20 boekenplankspeakers en de ULTIMA Centerspeaker. Zo zegt Erik Habermann, senior product designer bij Teufel, dat er diverse wijzigingen zijn doorgevoerd. Nieuwe details zijn onder meer een herzien voetstuk, een behuizing met afgeronde hoeken aan de onderkant, vier in plaats van de eerder acht zichtbare schroeven op de tweeter en het wegvallen van de “Ultima” belettering bovenaan de speaker. De meegeleverde covers zijn eveneens volledig opnieuw ontworpen. De witte ULTIMA luidsprekers kregen de grootste make-over. Waar bij vorige modellen alleen de body wit was, zijn nu ook de voorkant en het voetstuk wit. De covers zijn niet langer in zwart, maar in lichtgrijs uitgevoerd.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe ULTIMA luidsprekers zijn per direct verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart in de webshop van Teufel voor de volgende prijzen:

Vloerstaande luidsprekers ULTIMA 40: 499,99 euro per paar

Boekenplankspeakers ULTIMA 20: 249,99 euro per paar

5.1-thuisbioscoopset ULTIMA 40 SURROUND “5.1-Set”: 999,99 euro

De adviesprijzen zijn hierbij hetzelfde gebleven als bij de voorganger, die met de lancering van deze 2025-editie overigens voor een aanbiedingsprijs verkrijgbaar zijn.