Samsung lanceert nieuwe smartphones Galaxy A55 5G en A35 5G

Samsung wil met de Galaxy A55 5G en de Galaxy A35 5G doorgaan met het gedachtegoed van de Galaxy A-serie, namelijk mobiele innovaties toegankelijk maken voor iedereen. Wederom brengen beide smartphones high-end functies naar een betaalbaar toestel, met name op het gebied van beveiligingsfuncties, het display en de cameramogelijkheden.

Dit is de Samsung Galaxy A55 5G

De Samsung Galaxy A55 5G heeft een Super Amoled Display van 6,6-inch met een FHD+-resolutie en een verversingssnelheid tot 120Hz. Dankzij Vision Booster moet het scherm onder iedere omstandigheid goed af te lezen zijn, ook in fel zonlicht. Het toestel is verkrijgbaar met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh.

Qua cameramogelijkheden heb je een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8, AF, OIS) tot je beschikking met een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel (f/2.4), macrocamera van vijf megapixel (f/2.4) en een frontcamera van 32 megapixel (f/2.2).

Dit is de Samsung Galaxy A35 5G

De Samsung Galaxy A35 5G lijkt sterk op de Galaxy A55 5G. Ook hier vinden we een Super Amoled Display van 6,6-inch met een FHD+-resolutie en een verversingssnelheid tot 120Hz en Vision Booster. Je hebt 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen tot je beschikking. Ook de batterij van 5.000 mAh is identiek.

Verschil is er wel qua camera’s, of althans. De ultragroothoekcamera en frontcamera dan, want de hoofdcamera en macrocamera is met respectievelijk 50 megapixel (f/1.8, AF, OIS) en vijf megapixel (f/2.4) identiek. De ultragroothoekcamera in dit toestel beschikt over acht megapixel (f/2.2) en de frontcamera over dertien megapixel (f/2.2).

Vijf jaar updates

Beide smartphones draaien bij lancering op Android 14 met de softwareschil OneUI 6.1. Verwacht wederom vier grote Android-updates en vijf jaar aan beveiligingsupdates voor beide toestellen.

Prijs en beschikbaarheid

Beide smartphones zijn vanaf 11 maart 2024 beschikbaar, Je kunt kiezen uit de kleuren Awesome Iceblue, Awesome Navy, Awesome Lilac en Awesome Lemon. De volgende configuraties zijn beschikbaar: