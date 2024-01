Poco X6 Pro en Poco X6 zijn twee nieuwe midrangers

De Poco X6 Pro mag dan wel een midranger zijn, dat neemt niet weg dat het merk het toestel als een gamingsmartphone in de markt zet. Met een leus als ‘de meest extreme gamingprestaties ooit voor een smartphone uit de X-serie’, moet duidelijk zijn dat het menens is. Onder de motorkap zit een Dimensity 8300-Ultra-chipset, die zowel snel, krachtig als energiezuinig is.

De Poco X6 Pro

De smartphone wordt geleverd met maximaal 12 GB aan werkgeheugen en 512 GB aan interne opslagruimte (net als één van de nieuwe Asus ROG Phone 8-modellen). Dankzij de hoeveelheid werkgeheugen moet je moeiteloos kunnen wisselen tussen de taken die je wil uitvoeren. Daarnaast is er ‘WildBoost Optimization 2.0 voor razendsnelle en soepele game-ervaringen’.

Beide Poco X6-toestellen hebben een zogenaamd CrystalRes Flow amoled-scherm van 6,67 inch, met levendige kleuren; zelfs bij fel zonlicht. Met dunne randen zorgt de hoge screen-to-body ratio van 94% van de X6 Pro voor een schermvullende ervaring, in een slank pakket.

De Poco X6 Pro is verder uitgerust met een driedubbele 64 megapixelcamera en nieuwe functies, waaronder OIS (optische beeldstabilisatie) om je te helpen heldere foto’s te maken tijdens beweging. Het toestel voegt daarnaast motion capture- en motion tracking-camerafuncties toe die automatisch de persoon, het dier of het object waarop de video gericht is, identificeert en volgt.

Poco X6 en Poco M6 Pro

De gewone versie van de Poco X6 heeft een Snapdragon 7s Gen 2-processor, die vooral de nadruk legt op verschillende AI-mogelijkheden. Denk dan aan beeldruisonderdrukking, deep learning-gezichtsdetectie, op AI-gebaseerde echo-onderdrukking en ruisonderdrukking die gebruikmaakt van de Qualcomm AI Engine.

Achterop zitten drie camera’s, van 64, acht en twee megapixel. Dat zijn respectievelijk de hoofdcamera, ultragroothoeklens en de microcamera. Tot slot is er een grote 5100mAh-batterij die 67W turbo-opladen ondersteunt. Hierdoor laadt het toestel in 44 minuten volledig op.

Tot slot kijken we nog even naar de Poco M6 Pro. Dit apparaat heeft een 120Hz Flow amoled-scherm en ontzettend dunne randen. Achterop zit een verbeterde driedubbele 64 megapixelcamera en ingebouwde optische en elektronische beeldstabilisatie. Vooral de optische beeldstabilisatie is relatief uniek in een midrange smartphone.

Onder de motorkap zit een Helio G99 Ultra-cpu, vergezeld door maximaal 12 GB aan werkgeheugen en 512 GB aan interne opslagruimte. Opladen kan met de snellader van 67 watt.

Prijs en beschikbaarheid

De Poco X6 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, geel en grijs. De telefoon is verkrijgbaar in twee varianten:

8GB+256GB: adviesprijs 349,90 euro, via Amazon en Mi.com

12GB+512GB: adviesprijs 419,90 euro, via Amazon en Mi.com

De Poco X6 Pro is van 11 tot en met 18 januari verkrijgbaar tegen een early bird-prijs van respectievelijk 319,90 en 389,90 euro, via Amazon en Mi.com.

De Poco X6 is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en blauw. De telefoon is verkrijgbaar in drie varianten:

8GB+256GB: adviesprijs 299,90 euro, via Amazon en Mi.com

12GB+256GB: adviesprijs 329,90 euro, via Amazon en Mi.com

12GB+512GB: adviesprijs 369,90 euro, via Amazon en Mi.com

De Poco X6 is van 11 tot en met 18 januari verkrijgbaar voor een early bird-prijs van respectievelijk 269,90, 299,90 en 339,90 euro, via Amazon en Mi.com.

De Poco M6 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, blauw en paars. Het toestel is verkrijgbaar in twee varianten:

8GB+256GB: adviesprijs 229,90 euro, via Amazon en Mi.com

12GB+512GB: adviesprijs 299,90 euro, via Amazon en Mi.com

De Poco M6 Pro is van 11 tot en met 18 januari verkrijgbaar tegen een early bird-prijs van respectievelijk 199,90 en 269,90 euro, via Amazon en Mi.com.