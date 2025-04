Oppo A5 Pro 5G: smartphone kan tegen een stootje

Een ‘rugged smartphone’ ziet er vaak nogal lomp uit. Dat moet ook wel, want deze kan tegen een stootje en is vooral voor mensen met zwaar werk buitenshuis of voor avonturiers echt een uitkomst. De Oppo A5 Pro 5G is ook een rugged smartphone, maar dan zonder dat robuuste uiterlijk. Toch is dit toestel stof- en waterbestendig dankzij een IP69-certificaat en voorzien van militaire schokbestendigheid (MIL-STD 810H-certificering). Dubbel gehard glas en een aluminium behuizing maken het toestel compleet. De smartphone is echter gewoon voorzien van een ultraslank ontwerp en met 194 gram is het toestel ook licht van gewicht. Daarmee neemt het echt afstand van het design van andere rugged smartphones.

Aan boord van de Oppo A5 Pro 5G vinden we het MediaTek Dimensity 6300-platform met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Het lcd-scherm van 6,67-inch heeft een verversingssnelheid van 120Hz, helderheid van 1.000 nits en een resolutie van 1.604 bij 720 pixels. Hiermee heeft dit toestel niet het scherpste display. De batterij is met een capaciteit van 5.800 mAh groot te noemen en je kan deze vlot met 45W weer opladen. Het camerasysteem bestaat uit een hoofdcamera van 50 megapixel, twee megapixel portretcamera en een acht megapixel frontcamera. De AI-fotomogelijkheden van Oppo zijn ook op deze smartphone aanwezig om beelden te verfraaien. Android 15 is bij lancering aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo A5 Pro 5G is vanaf 11 april verkrijgbaar voor 279 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Black Brown en Olive Green. Black Brown heeft een matte textuur terwijl Olive Green bestaat uit veganistisch leer.

