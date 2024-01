Wanneer is een smartphone aan vervanging toe?

Veel mensen kopen een nieuwe smartphone omdat hun huidige model kuren heeft. In dat geval doe je er goed aan eerst te controleren waar je telefoon last van heeft, zodat je wellicht de problemen kunt oplossen en je geld in je zak kunt houden. Ondertussen geven we ook meteen de tip dat je geen belangrijke signalen moet negeren. Merk je bijvoorbeeld dat je accu het niet meer een volle dag uithoudt of dat de speaker of microfoon niet meer naar behoren werken, dan is het wellicht upgradetijd. Het kan ook zijn dat de processor niet meer snel genoeg is voor de software.

Sommige dingen kun je alsnog zelf verhelpen natuurlijk. Want een speaker kun je schoonmaken, en met een beetje mazzel kun je een accu vervangen. Dat kan steeds vaker tegenwoordig, aangezien fabrikanten (na enige dwang) die optie herintroduceren. Maar een trage processor is niet te voorkomen, ongeacht de maatregelen die je treft. Besturingssysteem en apps vergen steeds meer kracht en een cpu is helaas niet te vervangen op een oude smartphone. Daarnaast kan ruimtegebruik een groot obstakel vormen; en anders kan het zijn dat het werkgeheugen niet meer voldoet.

Een onderdeel dat steeds belangrijker wordt – en wat gebruikers ook steeds vaker gaan inzien – is de software-ondersteuning. Nieuwe versies van besturingssystemen – ongeacht je keuze – bieden niet alleen leuke functies aan, maar zorgen ook voor je online veiligheid. Hoe meer updates je krijgt, hoe beter dat voor de gezondheid van je smartphone is. iPhones krijgen meestal zes jaar updates, terwijl Android-smartphones gemiddeld drie tot vier jaar ondersteuning krijgen. Google en Samsung spannen de kroon met zeven jaar updates voor de Pixel 8- en Galaxy S24-reeks. Hopelijk wordt dat de standaard.