Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Ultra

Zowel de Xiaomi 14 als 14 Ultra draaien op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-cpu. Dit is de meest krachtige mobiele chipset van Qualcomm van dit moment, die we ook aantreffen in allerlei andere, high-end smartphones. De chipset is voor dagelijkse taken veel te sterk. Maar als je graag gamet op een smartphone, dan kun je niet beter krijgen. De reguliere variant heeft 12 GB aan werkgeheugen en de Ultra beschikt over 16 GB. Daardoor kunnen beide versies ook prima multitasken en kun je heel wat apps tegelijkertijd open hebben staan zonder enige vertraging.

De smartphones hebben een oled-scherm met een beeldverversing van 120 Hertz en ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+. De maximale helderheid ligt tussen de duizend en drieduizend nits, waardoor je onder alle lichtomstandigheden perfect kunt zien wat er op het scherm gebeurt. Andere overeenkomsten zijn de usb-c-poort onderop (al heeft de Ultra nog support voor DisplayPort), Android 14 (met HyperOS), stereospeakers, wifi 7 en bluetooth 5.4. In de basis zijn zowel de Xiaomi 14 als 14 Ultra dus allebei zeer capabele modellen.

Beide smartphones krijgen ‘maar’ vier jaar aan Android-upgrades. Samsung en Google bieden inmiddels zeven jaar aan voor nieuwe modellen. Daar valt dus nog wat winst te behalen. Verder tref je hier ook veel vooraf geïnstalleerde apps aan; dat mag eigenlijk niet op zulke dure smartphones. Waar de toestellen dan in verschillen, is de hoeveelheid opslagruimte. Allebei de versies bieden een optie met 512 GB aan, terwijl de gewone versie ook beschikbaar is in 256 GB. De accu in de Ultra heeft een vermogen van 5.000 mAh (dat is 400 mAh meer dan de 14).