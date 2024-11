4 redenen waarom je smartphone minder snel oplaadt

Problemen met de usb-poort of -accessoires

De kwaliteit van de usb-poort en -accessoires spelen een grote rol in de snelheid waarmee je een smartphone oplaadt. Zo komt het vaak voor dat een usb-poort stof of vettigheid verzamelt, die een goede werking van de oplader in de weg zitten. Daarnaast kan een valpartij interne onderdelen afbreken, en dan ben je verder van huis. Zo’n poort schoonmaken kan overigens best simpel. Gebruik daar bijvoorbeeld een bus perslucht voor. En anders kun je die schoonmaken met een plastic tandenstoker of een wattenstaafje waar je wat isopropylalcohol op doet.

Zorg er bovendien voor dat alles droog is en blijft. Als je wil zien of je harde werk het gewenste resultaat oplevert, kun je de oude usb-kabel erbij pakken die je al jaren gebruikt. Lijkt het toestel nog steeds niet of niet snel op te laden, dan kun je een nieuwe of andere kabel gebruiken. Zorg ervoor dat die kabel van een bekend merk is, of van hetzelfde merk van je smartphone. Check of er kabelbreuken zijn en of de usb-adapter nog wel heel is. Zoals je ziet kunnen er veel dingen misgaan, daarom is het zaak dat je zorgvuldig met kabels, adapters en accessoires omgaat.