Review: Google Pixel 9 Pro – Vlaggenschip in klein formaat

Camera

Wat moeten we nog zeggen over de camera’s van Google, of misschien beter gezegd, de camerasoftware van Google? Je koopt een Google Pixel-telefoon omdat je wellicht een schone Android-ervaring wil, of omdat je benieuwd bent naar kunstmatige intelligentie. Verreweg de meeste mensen kopen een Google Pixel-telefoon vanwege de fantastische camera’s. En ook dit keer zijn de camera’s weer echt het paradepaardje van de serie. Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel anders. De hoofdcamera van 50 megapixel en telecamera van 48 megapixel lijken identiek aan die van de Google Pixel 8 Pro. De ultragroothoekcamera beschikt over 48 megapixel, maar lijkt een iets kleinere sensor te hebben dan vorig jaar. Dit moet weer worden goedgemaakt door een iets groter diafragma (f/1.7 tegen f/1.9). De selfiecamera is wel volledig vernieuwd. Geen 10,5 megapixel zoals vorig jaar, maar een heuse 42-megapixelcamera voorop. En dat verschil merk je, want selfies zijn voor het eerst volwaardige foto’s op de Pixel-serie met een goede kwaliteit.

Alle bekende mogelijkheden van de Google Camera-app zijn weer aanwezig. Je kunt wisselen tussen foto en video en hebt mogelijkheden voor portretten, nachtmodus en kunt makkelijk wisselen tussen de selfiecamera, ultragroothoekcamera, hoofdcamera en telecamera. Weet dat foto’s wederom scherp zijn, vol details zitten (bekijk het detail op het jasje van Grogu, oftewel Baby Yoda, hieronder maar eens, zeer knap vastgelegd door de hoofdcamera), een goed dynamisch bereik hebben en onder vrijwel alle omstandigheden goede foto’s weet te maken. De automatische nabewerking weet meestal een perfect plaatje te maken, maar schiet soms een klein beetje door waardoor het onnatuurlijk kan ogen. Uiteindelijk is dat ook een kwestie van smaak en het is goed om te weten dat er ook een manuele modus is.

We zeggen bewust meestal, want in de tientallen foto’s die we de afgelopen tijd gemaakt hebben zitten ook enkele flaters. En dat is toch frappant. De Google Pixel 9 Pro blijkt erg veel moeite te hebben met fel kunstlicht. Zit je in een restaurant en maak je een foto van je maaltijd? Het stukje vlees hieronder ziet eruit alsof die al twintig dagen op tafel ligt en de foto is eigenlijk ook helemaal niet scherp. Ook thuis bleek de telefoon geen ster in het fotograferen van de maaltijd. Het ziet er allesbehalve smakelijk uit en de telefoon is op dit moment echt niet goed in het vastleggen van je culinaire hoogstandjes in kunstlicht. Het lijkt alsof de iso-waarde flink omhoog is gegaan, maar dat is niet het geval en was ook niet nodig. Gelukkig zijn dit uitzonderingen op de regel en zijn er ook verbeteringen ten opzichte van de Pixel 8-serie. Want laten we voorop stellen dat de Pixel 9 Pro tot de top van de markt hoort als het gaat om de cameramogelijkheden én fotokwaliteit. De telecamera biedt veel betere prestaties tijdens het zoomen (bekijk het hoofd van de reiger maar eens in de slider onderaan) waardoor je veel scherpere foto’s krijgt bij het zoomen. Bij de Pixel 8 Pro was het soms meer een olievlek. De ultragroothoekcamera zit bij de Pixel 9 Pro inmiddels bijna op het niveau van de hoofdcamera. Fotograferen vol tegen de zon in? Afgezien van een kleine flare hebben we een zeer bruikbare foto gekregen (zie slider onderaan). Portretten worden perfect uitgesneden met een goede scherptediepte.

Google lijkt echt een beetje af te stappen van de oververzadigde foto’s. Iets wat we vorig jaar al zagen bij de Google Pixel 8 Pro, maar nu nog verder doorgezet wordt. Foto’s benaderen hierdoor meer de echte situatie, alhoewel de software hier en daar nog een update kan gebruiken, want het slaat soms door. De foto van het bos hieronder ziet er te kunstmatig uit, alsof de AI de overhand heeft gekregen. Gelukkig zijn dit uitzonderingen en is 99 procent van de foto’s van uitstekende kwaliteit. Google moet alleen de software nog een beetje aanpassen. HDR overdrijft soms teveel waardoor schaduwen worden weggehaald en ook hooglichten teveel worden aangepast. De foto’s ogen daardoor veel te helder en dat maakt het juist weer onrealistisch en gekunsteld. Op de foto hieronder is geen schaduw te vinden en dat was er toch echt wel in het echt. Kleine foutjes zagen we overigens ook bij de Google Pixel 8 Pro en dat is uiteindelijk ook goed gekomen met de nodige aanpassingen.

Interessant is het om te kijken naar de nieuwe mogelijkheden. En die zien we direct al met ‘Voeg mij toe’. Wil je ook dat de fotograaf zelf op de foto staat? Maak een foto van een groep mensen en laat vervolgens iemand anders uit de groep een tweede foto maken waar jij dan bij op staat. De functie Voeg mij toe voegt de foto’s samen, zodat ook jij op de foto staat. In de meeste gevallen gaat dit goed, alhoewel er soms kleine oneffenheden op de foto te ontdekken zijn. In Google Photos zijn er weer volop mogelijkheden om foto’s te bewerken met de Magic Editor. Maak onderwerpen groter of kleiner, knip ze uit of verwijder mensen en objecten die je niet op de foto wil hebben. De resultaten zijn echt veel beter dan toen deze functie geïntroduceerd werd en je zult vaak teruggrijpen op deze mogelijkheden om je foto’s te verbeteren.

Het lijkt misschien alsof we iets teveel op de foutjes van de camera letten, maar dat moeten we toch benoemen. Google is een meester in het algoritme bij fotografie, maar het zit er nu toch ook best wel eens naast en daar moeten we eerlijk over zijn. We weten dat Google het bij de Pixel 9-serie volledig opnieuw heeft opgebouwd. Dat biedt soms fantastische resultaten, maar in andere gevallen zit er nog verbetering in. De potentie is echter daar, want de goede foto’s hebben absoluut de overhand, de telecamera is echt heel erg verbeterd, de ultragroothoekcamera heeft een flinke kwaliteitsboost gekregen en de hoofdcamera is onverminderd goed. Daar komt ook de veel betere selfiecamera nog bij, waardoor je een zeer competent pakket aan cameramogelijkheden in je zak hebt. De komende maanden moet Google het geheel nog even finetunen en als we kijken naar de vorige smartphones van Google, dan komt dat helemaal goed. De slider hieronder laat de kwaliteit van de camera’s goed zien onder alle omstandigheden.