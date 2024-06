Review: Motorola Edge 50 Ultra – Behuizing van echt hout?

Behuizing van echt hout

Ons reviewexemplaar is de Nordic Wood-variant. Naast het display voorop en het aluminium frame rondom is de achterkant compleet van echt hout. En dat voelt erg vreemd aan. Je voelt de houtnerven en daardoor is ieder exemplaar van deze variant echt uniek. De telefoon is daardoor best licht van gewicht. Het hout ziet er zeer fraai uit, maar hoe lang blijft dit mooi? Daar heb ik ook na de testperiode nog altijd mijn twijfels over. Je krijgt een papiertje met waarschuwingen meegeleverd dat het toestel dankzij IP68 zeker stof- en waterbestendig is, maar dat je op moet passen met vloeistoffen zoals verf bij de houten achterkant. Het zorgde ervoor dat ik extra voorzichtig was met de telefoon, want met een knoeiend klein kind in huis heb je zomaar ingetrokken knijpfruit in de behuizing. Een hoesje kan redding brengen, maar het meegeleverde hoesje is het meest slechte telefoonhoesje dat je ooit hebt gezien. Het zit alleen om de hoeken en alle viezigheid kruipt zo bij de achterkant naar binnen. Gelukkig zijn er alternatieve hoesjes te koop.

Hoe duurzaam het hout precies is blijft de vraag. Alhoewel het hout stevig is en je het echt niet met je nagel kunt indeuken, zal er niemand zijn die deze telefoon gedurende enkele jaren zo mooi weet te houden. Dan zijn wellicht de varianten in Forest Grey en Peach Fuzz met veganistisch leer een betere keuze, ook al worden die dan weer erg snel vies met stof en pluis. Fraai is Nordic Wood echter wel. Het toestel is echter wel groot met een scherm van 6,7-inch en daarom voor de kleinere handen wat lastig te hanteren. Voor de wat grotere handen ligt het toestel goed in de hand. Na verloop van tijd begint het hout echt te wennen en voelt het goed aan. Het display zelf is voorzien van Gorilla Glass Victus en moet stevig genoeg zijn. De knoppen vinden we allemaal aan de rechterkant van de behuizing met de usb-c-aansluiting onderop.