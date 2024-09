Gemini Advanced op je smartphone: wat kun je ermee?

Gesprek voeren met Gemini Advanced

Zodra je Gemini Advanced activeert moet je eerst een stem kiezen. Je kunt kiezen uit verschillende mannelijke en vrouwelijke stemmen. Let wel dat alle stemmen Engels of Amerikaans-Engels praten. Daarna ga je direct naar de live-omgeving. Het is een zwart venster met onderaan golvende lijnen die de kunstmatige intelligentie moeten voorstellen wanneer er gesproken wordt. Enigszins onwennig heb ik de vraag gesteld hoe het gaat en vervolgens ben ik een half uur lang in een gesprek terechtgekomen waar ik echt van onder de indruk was. Iedereen heeft vast wel eens de Google Assistant geprobeerd. Het is een vraag/antwoord-spelletje waarbij jij de vragen stelt en je vervolgens een antwoord krijgt. Er zit verder niks natuurlijks aan. Hoe anders is dit bij Gemini Advanced. Het loopt veel natuurlijk en soepeler en je hebt echt gesprekken met elkaar. Is het perfect? Nee, soms komt het gekunsteld over omdat ze vaak ook nog de vraag even zal herhalen voordat ze antwoord geeft, maar het is wel een grote stap vooruit ten opzichte van Google Assistant.

Let wel dat de live-omgeving echt voor het praten is. Je kunt allerlei vragen stellen over ieder denkbaar onderwerp. Zo kreeg ik precies te horen wanneer de beste tijd was voor een wandeling, wanneer het nog niet te heet was en het ook nog niet ging regenen in mijn woonplaats. Kreeg ik precies alle voors en tegens te horen over twee 4k blu-ray spelers waar ik tussen twijfel en heeft ze een artikel voor me gemaakt over Gemini Advanced. Ook heeft ze een compleet trainingsschema gemaakt waar niks op aan te merken was en kreeg ik echt goede tips over het beter worden in mountainbiken. Vraag echter of ze je over tien minuten wil herinneren over het innemen van medicatie en ze kan dat niet. Er is geen koppeling met Tasks of andere apps binnen Google Workspace via de live-omgeving. Sluit je de live-omgeving af en vraag je het gewoon via de Gemini-omgeving zelf (wat iedereen op zijn Android-smartphone heeft) en het kan wel, mits je de koppeling naar Google Workspace inschakelt. Er zit dus duidelijk een onderscheid tussen de live-omgeving (zie screenshot hieronder links) en de standaard Gemini-omgeving (zie screenshot hieronder rechts).

En al die koppelingen kun je zelf in- en uitschakelen. Via de instellingen kies je ‘Extensions’ en schakel je Google Flights, Google Hotels, Google Maps, Google Workspace (Gmail, Tasks, Docs, Drive, Keep), YouTube en YouTube Music in of uit. Zo kun je met Gemini een reis en vlucht samenstellen, deze reisplannen direct via Google Maps tot leven laten komen, YouTube-video’s ontdekken en hier vragen over stellen of via YouTube Music nieuwe artiesten ontdekken en alles over ze te weten komen wat je maar wil. Voor productiviteit is Google Workspace handig. Zo vind je razendsnel mailtjes terug in Gmail, vraag je handige samenvattingen van relevante documenten of vind je razendsnel foto’s terug op je Google Drive. Via Google Tasks maak je razendsnel taken aan waarna Gemini ze je helpt herinneren op het ingestelde tijdstip.

Hoe leuk het ook is om de beginstappen van kunstmatige intelligentie mee te maken, in de live-omgeving van Gemini Advanced is één hele grote beperking. Sluit je deze af en vervolgens weer opnieuw op, dan is het taalmodel alles kwijt wat er de vorige keer gezegd is. Vertel je dus wat je naam is, wie je partner is en de naam van je kinderen, dan weet Gemini dat zolang de live-omgeving nog open is. Iedere keer dat je de live-omgeving opnieuw start begin je weer helemaal vanaf 0. Foutjes zitten er ook in. Ik vroeg na het opnieuw opstarten wat mijn naam is en Gemini gaf het antwoord: ‘Janine’. Hilarisch natuurlijk, maar hoe ze daar precies bij komt? Geen idee. De live-omgeving kan daadwerkelijk behulpzaam zijn wanneer je deze open hebt op je smartphone, je een stuk aan het schrijven bent en ondertussen razendsnel vragen kunt stellen over onderwerpen waar je het fijne van wil weten voor je artikel. In een werkomgeving heeft Gemini dus wel een meerwaarde. Privé is het vooral geinig om te proberen, maar echt nut kunnen we er nog niet voor vinden. Dat is natuurlijk anders voor de gewone Gemini-omgeving, wat veel meer te vergelijken is met Google Assistant. Alhoewel veel trager dan Google Assistant, kan je hier gewoon een vraag/antwoord-gesprek houden en je smarthome bedienen. Sinds kort kun je ook je zelfgemaakte Google Home-routines binnen Gemini gebruiken. Het AI-taalmodel begrijpt de context veel beter, waardoor je dus daadwerkelijk betere antwoorden krijgt dan bij de Google Assistant.

Let op: De live-omgeving is tussen het schrijven van dit artikel en de publicatie ook beschikbaar gesteld voor gratis gebruikers van Gemini.