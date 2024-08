Google Assistant of Gemini: welke moet je gebruiken?

Het valt bij ons op de redactie op dat Google Assistant steeds dommer lijkt te worden. Is jullie dat ook opgevallen? We krijgen steeds vaker een ‘Ik begrijp het niet’ te horen en het is eigenlijk al het tweede jaar op rij dat we niets nieuws meer horen over deze virtuele assistent. Voor een deel kan dat kloppen, want er zijn wel wat functies uit de slimme assistent gehaald de afgelopen tijd. Daarnaast is er de opkomst van kunstmatige intelligentie wat voor iedereen vrij toegankelijk is en waar je veel betere gesprekken mee kan voeren. Download simpelweg de Bing-app van Microsoft en je kunt met CoPilot aan de slag, dat gebruikmaakt van GPT-4, het taalmodel van OpenAI waar ook het bekendere ChatGPT gebruik van maakt. Hiermee vergeleken is de Google Assistant behoorlijk dom.

Daarnaast heb je, mits je over een recente Android-versie beschikt, ongetwijfeld al de vraag gekregen op je smartphone of je de Google Assistant wil vervangen voor Gemini. Is dat iets wat je moet willen? Gemini is echt een taalmodel. Het werd eerst Bard genoemd, maar in februari kreeg het de naam Gemini. In tegenstelling tot de Google Assistant, wat een simpele vorm van kunstmatige intelligentie voor basistaken heeft, daar is Gemini veel geavanceerder en het antwoord van Google op ChatGPT van OpenAI. Het kan niet alleen met tekst overweg, maar ook met afbeeldingen, video’s en zelfs audio. Het is een echte chatbot die steeds slimmer moet worden. En de ontwikkelingen gaan in rap tempo.