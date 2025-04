Samsung brengt Galaxy Tab S10 FE-serie uit

De Samsung Galaxy Tab S10 FE en de S10 FE+ lijken erg op elkaar. Zo beschikken beide tablets in de Galaxy Tab S10 FE-serie over een Exynos 1580 processor met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen of 8 GB werkgeheugen met 128 GB opslaggeheugen. Ook de camera van dertien megapixel aan de achterkant met ultragroothoekcamera van twaalf megapixel aan de voorkant zijn bij beide tablets identiek. Aan boord vinden we Android 15, dezelfde geavanceerde AI-mogelijkheden als op de duurdere Tab S10-serie en waterbestendigheid dankzij een IP68-classificatie. Ook de handige S-Pen is aanwezig, de stylus van Samsung.

Het grote verschil zit in het display en de batterij. Zo is het lcd-scherm van de Tab S10 FE+ met 13,1-inch het grootste scherm in de FE-serie tot nu toe. De reguliere S10 FE heeft een lcd-scherm van 10,9-inch. Ditzelfde verschil vinden we in de batterij waar de S10 FE+ een batterij van 10.090 mAh aan boord heeft en de reguliere versie 8.000 mAh. Beide kun je met 45W weer opladen.

Prijs en beschikbaarheid

De FE-serie is vaak betaalbaarder dan de reguliere tablets, in dit geval de Galaxy Tab S10-serie. Dat is ook dit keer het geval, maar de tablets zijn nog steeds flink aan de prijs. De Galaxy Tab S10 FE vanaf 579 euro en de Galaxy Tab S10 FE+ vanaf 749 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren grijs, zilver en blauw.