Niet ieder jaar een nieuwe versie

“Doordat we alle schakels van de stereoketen zelf ontwerpen, zijn we ook in staat om een echt mooie synergie te creëren. Toch zijn de ontwerpen dermate sterk op natuurlijke neutraliteit geëind, dat ieder JK-product zich ook in een andere willekeurige (goede) keten, prima staande kan houden. Met name wanneer je onze producten samen gaat voegen, ontstaan een aantal bijzondere en aantrekkelijke aspecten. Eigenschappen waardoor je niet alleen meteen ons merk kunt identificeren, maar vooral als geheel veel meer is dan de som der delen.”

Hoewel ik vanuit commerciële gronden bekeken heel goed begrijp dat het regelmatig op de markt brengen van een nieuwe uitvoering, de verkoop extra aan kan jagen, heb ik er zelf een grote aversie tegen. Het staat zo ver af van hetgeen wij als merk uit willen stralen, dat ik het niet eens geestelijk zou kunnen. Alleen wanneer we daadwerkelijk het nut van een verandering of vernieuwing kunnen staven, bestaat de kans dat we overgaan tot het op de markt brengen van een update of uiteindelijk zelfs geheel nieuw product. Wat de bestaande modellen betreft is het trouwens geen uitzondering dat onze modellen langer dan 5 jaar in ongewijzigde vorm leverbaar blijven. Dat draagt niet alleen bij aan het milieu en op verantwoorde wijze omgaan met onze aardse grondstoffen, maar zorgt er ook voor dat onze producten bovengemiddeld waardevast zijn”.