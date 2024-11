Streamingtips #47 – Buy Now, Spellbound en ALONE

A Man on the Inside (Netflix)

Comedyserie A Man on the Inside gaat over een privédetective die op onderzoek gaat als hij lucht krijgt van mishandeling van ouderen in een verpleeghuis. Hij huurt hiervoor een oudere man in die een soort mol is in het bejaardentehuis, om zo te ontdekken of die aantijgingen wel kloppen. Deze comedy wordt vooral gedragen door Ted Danson, die inmiddels comedy royalty mag worden genoemd.