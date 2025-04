Review: Ninja Double Stack XL 2-Drawer Air Fryer

Gebruik

Het gebruik van de Ninja Double Stack XL is over het algemeen eenvoudig en intuïtief. Het bedieningspaneel is duidelijk en de verschillende functies zijn gemakkelijk te selecteren. De Sync- en Match-functies zijn handige toevoegingen. Sync vooral bij het bereiden van complete maaltijden waarbij verschillende gerechten tegelijkertijd klaar moeten zijn en Match wanneer je een wat grotere hoeveelheid van dezelfde producten moet verwarmen.

Ninja levert een handige en uitgebreide handleiding mee waarmee je precies kunt lezen hoe lang iets in de airfryer moet zitten, op hoeveel graden de airfryer moet staan en hoe je verschillende producten combineert. Daar komt ook de Double Stack Air Fry-technologie om de hoek kijken, die je dus apart moet activeren op het bedieningspaneel wanneer je beide laden en de roosters gebruikt. Dat vergt even wat gewenning en het loont zich om de handleiding goed te lezen en het simpelweg te proberen. Deze technologie inclusief roosters is immers niet altijd heel handig. Zo is het met bijvoorbeeld friet die even geschud moet worden tussendoor bijzonder onhandig om een rooster bovenop de friet te hebben staan. Maar, bij de meeste etenswaren en ingrediënten is dit geen probleem en kun je eenvoudig met vier niveaus werken om een complete maaltijd op tafel te zetten voor het hele gezin.

Er zijn zes standaard modi waar je uit kunt kiezen wanneer je een maaltijd wilt bereiden: Air Fry, Max Crisp (max. knapperigheid), Roast (braden), Bake (bakken), Dehydrate (drogen), Reheat (opwarmen). Deze spreken waarschijnlijk voor zich maar in de handleiding vind je weer voldoende extra informatie en voorbeelden om deze modi optimaal in te kunnen zetten.

De Ninja Double Stack XL heeft een snelle opwarmtijd, gelijkmatige garing en is gelukkig naderhand ook snel en eenvoudig schoon te maken (de lades mogen in de vaatwasser!). De roosters zijn overigens niet heel handig te hanteren wanneer je airfyer klaar is. Ze zijn net te klein en te vastgezet in de lade om ze er fatsoenlijk met een ovenwand uit te kunnen halen. Een tang biedt hiervoor de oplossing, maar super handig is het niet.