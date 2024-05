Apple introduceert nieuwe iPad Air in 11- en 13-inch formaat

De nieuwe iPad air (2024) komt in een 11-inch en een 13-inch formaat op de markt. Volgens Apple moeten beiden tablets dezelfde beeldkwaliteit bieden, alleen biedt het 13-inch display 30 procent meer schermruimte dan het 11-inch model. Apple houdt vast aan de displaytechniek van de vorige generatie; een lcd-scherm zonder miniled en hdr-weergave. De vorige generatie iPad Pro maakte hier wel gebruik van.

Apple voorziet de nieuwe iPad Air van een camera die deze keer aan de lange zijde van de tablet geplaatst is. Face ID is daarmee ook verdwenen en weer vervangen voor een vingerafdruksensor in de standby-knop. Onder de motorkap beschikken de modellen over de M2-processor, die volgens apple tweemaal sneller is dan de M1-processor in de vorige generatie. Beide formaten komen met een geavanceerd audiosysteem, maar het 13-inch model beschikt over iets krachtigere speakers met meer bas.

De nieuwe iPad Air (2024) biedt ondersteuning voor de Apple Pencil en de Pencil Pro, zowel bij fysieke aanraking op het scherm als zwevend boven het scherm. Apple brengt beide formaten in een 128GB-, 256GB-, 512GB- en 1TB-variant op de markt. De 11‑inch iPad Air is verkrijgbaar vanaf € 719 (Wi‑Fi-model) en € 889 (Wi‑Fi + Cellular-model). De 13‑inch iPad Air is verkrijgbaar vanaf € 969 (Wi‑Fi-model) en € 1139 (Wi‑Fi + Cellular-model). Beide tablets zijn vanaf 15 mei te koop.