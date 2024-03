Review: Samsung Galaxy A55 – Prima toestel zonder franje

Display en speakers

Het toestel heeft een groot scherm van 6,6-inch. Het gaat om een Super Amoled Display van 6,6-inch met een FHD+-resolutie (2.340 bij 1.080 pixels) en een aanpasbare verversingssnelheid tot 120Hz. Volgens Samsung moet het toestel buiten in het zonlicht veel beter af te lezen zijn dankzij Vision Booster en dat klopt ook wel, alhoewel er smartphones bestaan die daar beter in zijn. Het is wederom een typisch display van Samsung met verzadigde kleuren. De kleuren spatten werkelijk van het scherm. Daarmee ziet niet alles er even realistisch uit, maar het oogt wel bijzonder fraai. Opvallend zijn de schermranden, die toch wel iets groter zijn dan gemiddeld in dit prijssegment. Hierdoor loopt het display niet helemaal van hoek tot hoek door. De vernieuwingsfrequentie van het scherm is aanpasbaar. Zo scroll je soepel door menu’s, maar wordt de frequentie weer teruggeschroefd als het niet nodig is. Het werkt prima, want het display oogt snel en soepel met navigeren.

De Samsung Galaxy A55 is uitgerust met stereospeakers aan de boven- en onderkant van de telefoon. Uiteraard missen dergelijke kleine speakertjes behoorlijk wat laag en detail, maar het volume kan flink opgeschroefd worden op dit toestel. Hier hebben we verder niets over te klagen. Het geluid is helder genoeg en klinkt absoluut niet blikkerig. Je kunt natuurlijk altijd een koptelefoon aansluiten. Dat kan echter niet via een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, want die mist op deze telefoon.