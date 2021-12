De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2021 (audio)

Best gelezen reviews

Verreweg de best gelezen review van 2021 is de review van de Denon Home 550. Deze soundbar met Dolby Atmos, HEOS-multiroom en streaming is een compact model met dynamisch en gedetailleerd geluid en was ook zeer populair onder onze lezers. Het is opvallend dat we sowieso veel soundbars terugvinden in de top. Ook de review van de Samsung HW-Q800A werd volop gelezen. De review van de Sonos Arc met Sonos Sub en Sonos One in een surround-opstelling is van 2020, maar lezers zijn nog altijd op zoek naar een uitgebreide test met de producten van Sonos. Ook de JBL Bar 9.1 soundbar met surroundspeakers en Dolby Atmos, de review van de in 2020 gelanceerde Samsung HW-Q950T en de Harman Kardon Citation MultiBeam 700 vinden we bovenaan de lijst weer.

Naast een hele serie soundbars was ook de KEF LS50 Wireless II een populaire review. Deze winnaar van een FWD Excellent Award werd nog beter dan de voorganger bevonden met een zeer goede en natuurlijke geluidsweergave en alle mogelijke streamingopties. Liever op zoek naar een kleinere bluetoothspeaker? De JBL Charge 5 blijkt een populair model onder onze lezers en is tevens één van de best gelezen luidsprekerreviews van 2021. Ook de JBL Xtreme 3 scoort goed. De grootste draadloze speaker van Sonos, de Sonos Five, was ook populair. De review van de Bowers & Wilkins 805 D4 verscheen pas in november van 2021, maar behoort alsnog tot de top van de best gelezen reviews van 2021. Een indrukwekkende prestatie van deze high-end luidsprekers van B&W.

Liever op zoek naar een multiroomversterker? Op dat gebied scoorde de Harman Kardon Citation Amp goed onder onze lezers. Hiermee kun je aangesloten speakers en draadloze multiroom speakers aansturen. Ook de geïntegreerde versterker Hegel H390 scoorde goed. Deze langverwachte opvolger van de H360 scoorde dan ook niet voor niets een 10 in april van dit jaar. Ook de Bluesound Powernode kreeg een hoge score in de review én werd goed gewaardeerd door onze lezers.