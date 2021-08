Review: KEF LS50 Wireless II – nog beter dan zijn voorganger

Niet anders, wel beter

Er is aardig wat veranderd bij de LS50 Wireless II, maar het basisconcept is hetzelfde gebleven als bij de eerste generatie. In de doos vind je twee identieke speakers, met de kenmerkende Uni-Q-driver in het midden gemonteerd. De Wireless II is beschikbaar in een aantal nieuwe kleuren, zoals een aandachttrekkend bloedrood. De Uni-Q-driver is altijd in een passende kleur: zwart bij de rode versie, rood bij de grijze uitvoering, koperkleurig bij de matzwarte en -witte edities. Er zijn ook bijpassende stands.

Het zijn best kloeke luidsprekers, een stukje dieper dan de passieve LS50 Meta’s die we eerder bekeken. Dat is niet zo onverwacht, want in elke LS50 Wireless II zit natuurlijk een voeding en versterkingsgedeelte verwerkt. Het design doet de speakers wel zachter en kleiner lijken dan ze in werkelijkheid zijn. De bolle voorkant en de afgeronde hoeken, samen met de matte kleuren, maken de LS50 Wireless II een subtiele aanwezigheid in je woonkamer.

En twee aparte speakers in de doos? Jawel, want dit is een echt stereosysteem. Een luidspreker neemt het rechtse kanaal voor zijn rekening, de andere de linkse. Via de nieuwe app kun je instellen welke speaker welke rol opneemt, wat handig kan zijn voor het kabelmanagement. Over kabels gesproken: elke speaker heeft een eigen stroomdraad, een kabel tussen de twee speakers is optioneel. Je doet het als je een hogere hi-res wil ervaren dan 96 kHz/24-bit of in een drukke draadloze omgeving op zeker wil spelen, maar de verbinding kan perfect volledig draadloos. Voor onze tests hebben we het zonder gedaan.

De LS50 Wireless II-speakers zien er langs de voorkant identiek uit, maar achteraan is er een verschil. Op een van de twee vind je alle fysieke aansluitingen, waaronder de HDMI-aansluiting die je gebruikt om de KEF’s met je tv te verbinden. Optisch, coaxiaal en een aux-ingang (bijvoorbeeld voor een draaitafel met ingebouwde phonoversterker) vervolledigen het rijtje. Hier vind je verder nog een knop voor Bluetooth-pairing en om de speakers draadloos met elkaar te koppelen. De plaatsing van alle aansluitingen op de speaker zelf in plaats van op een hub (zoals bijvoorbeeld bij Dali of Dynaudio) heeft zijn voor- en zijn nadelen. Een hub kan iets makkelijker zijn qua kabelintegratie, maar betekent wel weer een extra toestel en een extra draadloze verbinding. Het hangt uiteindelijk van jouw situatie af welke het handigste is.