Disney+ start in september met aanpakken accountdelers

Streamingdienst Disney+ gaat Netflix achterna en wil mensen die een account delen met iemand anders een extra toeslag laten betalen. Eerder al kwam Netflix met een soortgelijke maatregel waarbij abonnees een toeslag van 3,99 euro per maand extra betalen voor een extra persoon buiten het huishouden om. Disney+ kan nu niet achterblijven. In april werd al duidelijk dat de streamingdienst hiermee deze zomer wilde starten en nu weten we dat Disney+ hiermee september bedoelde. Hoe het er precies uit gaat zien en wat het gaat kosten is nog onduidelijk. We verwachten dan ook dat de streamingdienst eerst in de VS zal starten en het voor ons land waarschijnlijk nog wat later gaat worden.

Ook nieuwe prijsverhoging op komst

De streamingdienst maakte de maatregel bekend tijden het presenteren van de jaarcijfers. Hieruit blijkt dat de streamingdienst ook voor het eerst winst heeft gemaakt. Om dit te kunnen behouden gaat de streamingdienst ook de prijzen opnieuw verhogen. In oktober gaat dat gelden voor de Verenigde Staten waarna Nederland ongetwijfeld snel zal volgen. Tijdens de lancering van de streamingdienst in 2019 betaalde je 6,99 euro per maand. Inmiddels is dat 10,99 euro per maand. Verwacht later dit jaar dus wederom een prijsverhoging voor je abonnement van Disney+ en daarbovenop nog een toeslag wanneer je het abonnement met iemand anders buiten je huishouden deelt.